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Питерец.ру » Спорт » В четвертом туре Чемпионата России по регби-7 победила петербургская команда ZASTAVA

В четвертом туре Чемпионата России по регби-7 победила петербургская команда ZASTAVA

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
zastavarugby.club
В четвертом туре Чемпионата России по регби-7 победила петербургская команда ZASTAVA

Сегодня в IV туре Лига ставок — Чемпионат России победила команда ZASTAVA петербургского клуба «Нарвская застава» по регби-7. Серебро получила команда «Локомотив» (Пенза), бронзу завоевали игроки из «ВВА-Подмосковье».

Соревнования проходили в Краснодаре, через неделю там состоится и пятый, финальный турнир Чемпионата России. Наградой «Лучший игрок» турнира был отмечен Сергей Бондаренко.

В первый день петербургская команда ZASTAVA играла в группе А. В двух играх из трех спортсмены клуба «Нарвская застава»  завоевали победу, последнюю игру со счетом 10:17 уступили московской команде «Слава». В понедельник команда выиграла со счетом 17-12 матч за выход из группы против команды «Стрела» из Казани. Игра была очень напряженной, жесткой, команда была близка к поражению, но смогла выстоять напору сильного противника. В полуфинале петербургские спортсмены играли с командой «ВВА-Подмосковье», и смогли выиграть матч со счетом 10:7. Финальная игра была с пензенским «Локомотивом», в которой петербургская команда одержала красивую и убедительную победу 24:5, и стала победителем IV тура. Петербургские регбисты завоевали преимущество с первых секунд игры. После начального удара Сэм Майерс в одиночку прошел троих оппонентов. Еще до перерыва команда клуба «Нарвская Застава» удвоила свое преимущество.

Накануне четвертого тура Чемпионата России спортсмены «Нарвской заставы» провели сборы в Кейптауне, где могли испытать себя в товарищеских матчах с регбистами клубов ЮАР, в том числе, со сборной этой страны. По возвращению в Россию тренер команды Вуйо Зангка рассказал, что удивлен, что после победы в одном туре его спортсменов записали в лидеры соревнований несмотря на то, что есть еще две сильные команды, которые также побеждали в этапах. «Я думаю, именно поэтому мы и играем в регби-7 – чтобы побеждать. Команда принимает давление, и мы просто должны сфокусироваться на успехе, а не думать, что говорят о нас люди», — добавил тренер.

«Победа в Чемпионате России показала, что решение отправить команду на интенсивную тренировку в другую страну, где игроки могли встретиться на поле с фаворитами Олимпийских игр, было правильным, — прокомментировал победу спортсменов президент клуба «Нарвская застава» Дмитрий Морозов. — Игра на поле с сильными спортсменами придала уверенности нашим ребятам, и в то же время показала им, где нужно еще работать. Я верю в свою команду и буду надеяться на победу в пятом, финальном турнире ЧР».
Источник: Пресс-служба команды "Нарвская Застава"
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