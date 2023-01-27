В России появится новое молодежное движение «Вызов»

Об этом 25 января на фестивале СтудФест в Санкт-Петербурге заявили первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова и генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина. Движение «Вызов» – проект по развитию талантливой молодежи России.
Стать участниками движения «Вызов» смогут все активные, целеустремленные молодые люди России вне зависимости от региона проживания. Организаторы движения ждут, что к ним присоединятся молодые деятели искусства, культуры, гуманитарных и технических наук, обладатели призовых мест в известных международных и российских конкурсах, участники и организаторы различных гуманитарных и научных проектов.
Участники молодежного движения «Вызов» будут регулярно создавать увлекательный научно-образовательный контент в социальных сетях, образовательные программы и шоу с участием молодых ученых и представителей творческих профессий. Также для всех, кто интересуется наукой, «Вызов» будет проводить мастер-классы, форумы и конференции, которые объединят творческую молодежь, ученых и представителей медиасферы со всей России.
СтудФест в Севкабель Порт проходит при поддержке партнеров – негосударственного института развития «Иннопрактика», Газпром-Медиа Холдинга, Телеканала «ТНТ», шоу «Вызов» на «ТНТ», YAPPY, продюсерского центра Insight People. Информационный партнер мероприятия - телеканал «Матч ТВ». В рамках фестиваля откроются тематический интерактивный «Лекторий» от «Иннопрактики», зоны YAPPY и RUTUBE, а также зона промоушена «Наше дело».