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Питерец.ру » Общество » В России появится новое молодежное движение «Вызов»

В России появится новое молодежное движение «Вызов»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В России появится новое молодежное движение «Вызов»

Об этом 25 января на фестивале СтудФест в Санкт-Петербурге заявили первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова и генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина. Движение «Вызов» – проект по развитию талантливой молодежи России.  

«Мы приняли решение организовать движение творческой молодежи – постоянно действующую структуру, где молодые люди смогут раскрывать свои таланты 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Это движение поможет молодым людям эффективно реализовывать себя и стать лидерами общественного мнения. Таким образом, наши таланты смогут не только создавать креативный контент, но и быть новыми инициаторами новых идей и принимать участие в их продвижении», – рассказала первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.

Стать участниками движения «Вызов» смогут все активные, целеустремленные молодые люди России вне зависимости от региона проживания. Организаторы движения ждут, что к ним присоединятся молодые деятели искусства, культуры, гуманитарных и технических наук, обладатели призовых мест в известных международных и российских конкурсах, участники и организаторы различных гуманитарных и научных проектов.

«Наука сейчас становится новым трендом, однако его необходимо правильно донести до широкой аудитории. Также важно популяризовать культуру и искусство. Поэтому мы считаем, что совмещение компетенций Insight People и компании «Иннопрактика» – это идеальный союз для такой задачи. Наш продюсерский центр готов обучать участников движения «Вызов» тому, как правильно транслировать такой контент, а «Иннопрактика», в свою очередь, будет способствовать поддержке интереса к проекту со стороны молодых ученых», – сказала генеральный директор Insight People Алина Зиннатуллина.

Участники молодежного движения «Вызов» будут регулярно создавать увлекательный научно-образовательный контент в социальных сетях, образовательные программы и шоу с участием молодых ученых и представителей творческих профессий. Также для всех, кто интересуется наукой, «Вызов» будет проводить мастер-классы, форумы и конференции, которые объединят творческую молодежь, ученых и представителей медиасферы со всей России.

СтудФест в Севкабель Порт проходит при поддержке партнеров – негосударственного института развития «Иннопрактика», Газпром-Медиа Холдинга, Телеканала «ТНТ», шоу «Вызов» на «ТНТ», YAPPY, продюсерского центра Insight People. Информационный партнер мероприятия - телеканал «Матч ТВ». В рамках фестиваля откроются тематический интерактивный «Лекторий» от «Иннопрактики», зоны YAPPY и RUTUBE, а также зона промоушена «Наше дело». 

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