В Корабелке обсудили вопросы создания национальной сети технологических центров

В Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете состоялся круглый стол, на котором обсудили предложение о создании сети технологических центров на базе региональных вузов, академических институтов для обеспечения технологического развития промышленного комплекса России. СПбГМТУ выступил инициатором создания такой сети.

В числе представителей промышленности - участников круглого стола: заместитель директора департамента ГК Роскосмос Денис Пудков, заместитель генерального конструктора по инновационному развитию КТРВ Станислав Сычев, заместитель генерального директора по инновационному и техническому развитию АО «ОСК» Василий Бойцов, Директор по разработке продуктов - заместитель генерального директора ООО «РусАТ» Владимир Королев, Начальник отделения АО «Композит» Алла Логачёва.

В заседании круглого стола участвовали представители следующих вузов: Технологического университета (г. Королев), Самарского университета, Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), УГАТУ, МГТУ «СТАНКИН», Томского государственного университета (ТГУ), а также Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (НГТУ), ИЛИСТ СПбГМТУ.

Гостей вуза приветствовали ректор СПбГМТУ Глеб Туричин и заместитель директора по научной и проектной деятельности института лазерных и сварочных технологий (ИЛИСТ) СПбГМТУ Евгений Земляков.

В своем вступительном слове ректор Корабелки отметил сложившуюся в стране потребность в комплексном технологическом развитии предприятий государственных корпораций, необходимость координации такого развития, а также важность кадрового обеспечения высокотехнологичных производств.

Именно эти задачи и послужили главной мотивацией создания сети технологических центров. Основной технологической компетенцией (критической технологией) для создаваемой сети являются аддитивные и сопутствующие технологии.

Далее в своем докладе Глеб Туричин представил своё виденье основных функций центра: обеспечение высококвалифицированными кадрами региональных промышленных предприятий; выполнение ОКР (ОТР) по заказу промышленных предприятий; взаимный обмен имеющимися компетенциями между участниками сети.

После описания общей концепции участники круглого стола обсудили предложение, выдвинутое СПбГМТУ. Все участники совещания выразили свою заинтересованность и готовность участия в этом проекте. Востребованность результатов деятельности такой сети единогласно подтвердили представители промышленности.

Также представители вузов рассказали об имеющихся у них компетенциях и опыте взаимодействия с промышленностью их регионов. Прозвучали предложения по дальнейшим шагам создания национальной сети технологических центров и первоочередным организационным, техническим и методологическим задачам.

Первый «пилотный» технологический центр планируется открыть в г. Королёв на базе Технологического университета в сентябре 2022 года в рамках реализации программы развития СПбГМТУ «Приоритет – 2030». Следующие центры предполагается создать на базе Самарского университета, УГАТУ и ТГУ.

Во второй части программы мероприятия состоялся визит участников круглого стола в лаборатории Института лазерных и сварочных технологий СПбГМТУ, которые выступят в качестве прототипов региональных центров.

Евгений Земляков ответил на вопросы гостей о технологических возможностях и технических характеристиках разрабатываемого в ИЛИСТ оборудования, в том числе университетской серии, разработанной специально для оснащения региональных центров.