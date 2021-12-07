ента новостей

15:05
В Корабелке обсудили вопросы создания национальной сети технологических центров
15:03
Почти 4000 доноров помогли больницам Петербурга
14:34
В Петербурге жестоко избили профессора Ботанического сада
14:22
Китай пригрозил США «решительными контрмерами» за дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр
14:13
Байден и Путин намерены провести телеконференцию в критический момент эскалации напряженности вокруг Украины
11:33
В Петербурге задержали педофила, который домагался к 13-летней девочке в вагоне метро
11:19
Телефонные аферисты обманули пенсионерку из Сертолово
11:13
Телефонные аферисты обманули пенсионерку из Выборга
11:03
В Петербурге конфликт между водителями завершился поножовщиной
10:26
Индия подписывает с Россией торговые и оружейные сделки во время визита Путина в Нью-Дели
10:03
С уборкой снега проблемы
09:51
Поговорят со стариной Джо
08:49
Вирус стал вакциной?
17:31
Кандидата в президенты Франции Эрика Земмура схватили за шею на на политическом митинге
14:19
Китай хочет вернуться к нулевому показателю заболеваемости Covid
14:00
Студенты и преподаватели ЛЭТИ используют для работы платформу Pruffme.com
12:57
Столкновение полиции с демонстрантами в Брюсселе на протесте против Covid-19
12:54
Выставка «Белые сны»
12:47
Выставка «Притяжение Арктики»
12:41
В Петербурге пенсионер отдал аферистам почти 2 миллиона рублей
12:35
В Мурино тушили пожар в квартире на восьмом этаже многоквартирного дома
12:25
На севере Петербурга произошло смертельное ДТП
12:15
В Ленобласти задержали наркокурьера
12:11
В Ленобласти огнеборцы спасли из огня двух пенсионерок
09:04
Подарки – это святое!
08:37
Вместо процентов потеря денег
08:10
Не остекляй балкон, а то ответишь!
22:53
Выставка «Чаепитие с фламинго»
13:04
В Ленобласти задержали пиромана
12:51
В Италии мужчина использовал поддельную силиконовую руку, чтобы получить сертификат о вакцинации
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Корабелке обсудили вопросы создания национальной сети технологических центров

В Корабелке обсудили вопросы создания национальной сети технологических центров

0
16
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В Корабелке обсудили вопросы создания национальной сети технологических центров

В Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете состоялся круглый стол, на котором обсудили предложение о создании сети технологических центров на базе региональных вузов, академических институтов для обеспечения технологического развития промышленного комплекса России. СПбГМТУ выступил инициатором создания такой сети.  

В числе представителей промышленности - участников круглого стола: заместитель директора департамента ГК Роскосмос Денис Пудков, заместитель генерального конструктора по инновационному развитию КТРВ Станислав Сычев, заместитель генерального директора по инновационному и техническому развитию АО «ОСК» Василий Бойцов, Директор по разработке продуктов - заместитель генерального директора ООО «РусАТ» Владимир Королев, Начальник отделения АО «Композит» Алла Логачёва.

В заседании круглого стола участвовали представители следующих вузов: Технологического университета (г. Королев), Самарского университета, Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), УГАТУ, МГТУ «СТАНКИН», Томского государственного университета (ТГУ), а также Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (НГТУ), ИЛИСТ СПбГМТУ.

Гостей вуза приветствовали ректор СПбГМТУ Глеб Туричин и заместитель директора по научной и проектной деятельности института лазерных и сварочных технологий (ИЛИСТ) СПбГМТУ Евгений Земляков.

В своем вступительном слове ректор Корабелки отметил сложившуюся в стране потребность в комплексном технологическом развитии предприятий государственных корпораций, необходимость координации такого развития, а также важность кадрового обеспечения высокотехнологичных производств.

Именно эти задачи и послужили главной мотивацией создания сети технологических центров. Основной технологической компетенцией (критической технологией) для создаваемой сети являются аддитивные и сопутствующие технологии.

Далее в своем докладе Глеб Туричин представил своё виденье основных функций центра: обеспечение высококвалифицированными кадрами региональных промышленных предприятий; выполнение ОКР (ОТР) по заказу промышленных предприятий; взаимный обмен имеющимися компетенциями между участниками сети.

После описания общей концепции участники круглого стола обсудили предложение, выдвинутое СПбГМТУ. Все участники совещания выразили свою заинтересованность и готовность участия в этом проекте. Востребованность результатов деятельности такой сети единогласно подтвердили представители промышленности.

Также представители вузов рассказали об имеющихся у них компетенциях и опыте взаимодействия с промышленностью их регионов. Прозвучали предложения по дальнейшим шагам создания национальной сети технологических центров и первоочередным организационным, техническим и методологическим задачам.

Первый «пилотный» технологический центр планируется открыть в г. Королёв на базе Технологического университета в сентябре 2022 года в рамках реализации программы развития СПбГМТУ «Приоритет – 2030». Следующие центры предполагается создать на базе Самарского университета, УГАТУ и ТГУ.

Во второй части программы мероприятия состоялся визит участников круглого стола в лаборатории Института лазерных и сварочных технологий СПбГМТУ, которые выступят в качестве прототипов региональных центров.

Евгений Земляков ответил на вопросы гостей о технологических возможностях и технических характеристиках разрабатываемого в ИЛИСТ оборудования, в том числе университетской серии, разработанной специально для оснащения региональных центров.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

23-11-2016, 20:27
В Тихвине и Киришах обсудили инвестиционный климат Ленобласти
23-06-2014, 01:04
Минэнерго РФ: Энергоэффективная Россия – результат сотрудничества образования, власти и бизнеса
13-11-2012, 08:32
«Ленэнерго» открыло кафедру в Аграрном университете для подготовки специалистов
15-07-2020, 19:23
Пресс-конференция: «Ленфильм» сегодня
2-10-2017, 19:16
Почта России сообщает о новом кадровом назначении
30-11-2018, 19:37
Завершился XII Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
130
Вчера, 12:25
На севере Петербурга произошло смертельное ДТП
0
380
2-12-2021, 11:16
В центре Петербурга мигрант сбил 16-летнюю девушку
0
387
1-12-2021, 09:38
В Ленобласти автомашина с курсантами института войск Росгвардии вылетела в кювет
0
319
30-11-2021, 15:17
Под Петербургом иностранец на иномарке насмерть сбил пешехода
Наверх