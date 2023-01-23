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Питерец.ру » Общество » Россиянка Алёна Сибиева стала одной из самых красивых бабушек Вселенной

Россиянка Алёна Сибиева стала одной из самых красивых бабушек Вселенной

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Google
Россиянка Алёна Сибиева стала одной из самых красивых бабушек Вселенной

Тренер спортивно-боевых единоборств из Санкт-Петербурга Алёна Сибиева стала Третьей вице-бабушкой Вселенной. Финал конкурса красоты «Бабушка Вселенной 2023» (Grandma Universe 2023) прошел 21 января в Софии (Болгария).

«Сегодня ночью завершился финал конкурса красоты «Бабушка Вселенной 2023». Участница от России Алёна Сибиева вошла в состав победительниц и получила титул «Третья вице-бабушка». Главный титул получила представительница из Сингапура», - рассказала организатор конкурса красоты «Бабушка России» Наталья Рогова.

Она подчеркнула, что с учетом политической ситуации результат россиянки оценивается как очень высокий. 

Напомним, в этом году за корону конкурса красоты «Бабушка Вселенной» боролось 20 участниц со всего мира - от Южной Кореи до Украины. В финале участницы представили  творческие номера, а также показали дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях. Творческим номером россиянки Алёны Сибиевой стал танец с элементами спорта, для дефиле вечернее платье сшила дизайнер Ольга Молярова, которая накануне готовила платья для финала «Мисс Вселенная» для Анны Линниковой. 

Напомним, Алена Сибиева - действующая спортсменка, имеет первый дан (черный пояс) Ояма-каратэ и Кобудо. Третья вице-бабушка Вселенной руководит филиалом Санкт-Петербургского Центра Ояма-каратэ во Всеволожске, преподает карате детям и взрослым, любит катается на коньках и лыжах, занимается плаванием, йогой и танцами, увлекается гонками. Участнице из России сорок шесть лет, у нее двое сыновей, а в прошлом году она впервые стала бабушкой. В прошлом году Алёна Сибиева завоевала титул «Бабушка России», что дало ей возможность представить страну в международном этапе. Уже в понедельник россиянка вернётся домой.

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