Сорока шестилетняя петербурженка поборется за звание самой красивой бабушки Вселенной

Тренер спортивно-боевых единоборств Алёна Сибиева представит Россию на конкурсе красоты «Бабушка Вселенной 2023» (Grandma Universe 2023). Конкурс пройдёт с 18 по 21 января в Софии (Болгария).

В этом году за корону конкурса красоты «Бабушка Вселенной» поборется 20 участниц со всего мира. В финале женщины покажут творческие номера, а также примут участие в дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях.

«Россию в этом году представляет сорока шестилетняя жительница Санкт-Петербурга Алёна Сибиева. В прошлом году она одержала победу в национальном этапе, став самой красивой бабушкой России. У Алёны два взрослых сына, а в прошлом году она стала бабушкой», - рассказала организатор конкурса красоты «Бабушка России» Наталья Рогова. Она подчеркнула, что несмотря на политическую ситуацию конкурсы красоты не отказываются от участниц из России и шансы на победу Алены Сибиевой достаточно высокие.

Алёна Сибиева - нетипичная участница конкурсов красоты - у нее нет модельного опыта, при этом она действующая спортсменка, имеет первый дан (черный пояс) Ояма-каратэ и Кобудо. Сибиева руководитель филиала Санкт-Петербургского Центра Ояма-каратэ во Всеволожске, преподает карате детям и взрослым, при этом в качестве хобби катается на коньках и лыжах, занимается плаванием, йогой и танцами, увлекается гонками. Кроме того, претендентка на корону конкурса красоты «Бабушка Вселенной 2023» любит шить, вязать и рисовать.

«Участие в конкурсах красоты - абсолютно новый для меня опыт, ведь всю свою жизнь я посветила довольно «не-женскому» виду спорта. Я всегда мотивировала своим примером людей и показывала, что начать заниматься спортом можно в любом возрасте. Такого же мнения я придерживаюсь о конкурсах красоты. Никогда не поздно развиваться и открывать для себя что-то новое. Для меня большая честь представить страну на международном конкурсе, и я верю, что спортивный опыт поможет мне победить», - прокомментировала свое участие Алёна Сибиева. Она рассказала, что в качестве творческого номера покажет танец с элементами спорта, а вечернее платье для нее подготовила дизайнер Ольга Молярова (она же готовила платья для финала «Мисс Вселенная» для россиянки Анны Линниковой).