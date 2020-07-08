На корону «Миссис Россия 2020» претендуют две петербурженки

Первый финал конкурса красоты после всероссийского карантина прошел в конце июня закрытом режиме. Победу в конкурсе«Миссис Лахта 2020» в категории «Классик» одержала сорокасемилетняя многодетная мать Екатерина Приходько, в категории до 40 лет – двадцатишестилетняя Юлия Малахова, в будущим они смогут претендовать на корону «Миссис Россия».

Победу в конкурсе красоты и материнства Приморского района Федерации «Миссис Санкт-Петербург» «Миссис Лахта 2020» одержали самая молодая и самая взрослая участницы. Корона «Миссис Лахта Классик - 2020» (возраст участниц свыше 40 лет) досталась многодетной маме, бизнесвумен с многолетним стажем, сорокасемилетней Екатерине Приходько. «Миссис Лахта - 2020» стала, тренер по конному спорту и иппотерапии, двадцатишестилетняя Юлия Малахова. Обе победительницы автоматически попали в финал конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург» и в будущем смогут принять участие в национальном конкурсе «Миссис Россия».

Стоит отметить, что финал конкурса откладывался несколько месяцев. Коррективы в конкурсный график внесла пандемия коронавируса.

«Изначально финал должен был пройти 30 апреля, но из-за карантинных ограничений был перенесен. Как только губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко снял запрет на проведение массовых мероприятий в «зелёной зоне» мы в оперативном режиме организовали телеверсию финала. В первые финал состоялся без гостей, в том числе родственников и друзей участниц», - рассказала организатор конкурса «Миссис Лахта 2020» Алена Комарова.

Торжественное открытие конкурса «Миссис Лахта 2020» состоялось 16 марта. Из 70 участниц в финал вышло 13 замужних женщин в возрасте от 26 до 47 лет. Финалисткам предстояла активная подготовка на протяжение последующих полутора месяцев, однако, процесс не толькорастянулся, но и значительноусложнился. По словам организаторов, работа продолжилась в онлайн режиме - хореограф курировала участниц через онлайн-платформы, мастер-классы проходили с помощью прямых эфиров, конкурсные этапы проходили в соответствии со всеми рекомендациями Правительства РФ. Так, например, девушки индивидуально, с помощью мессенджера,проходили этап - квест «Миссис IQ». Из дома финалистки репетировали творческие номера, визитки и дефиле, платья к выступлениям пришлось искать в интернете или шить самостоятельно. Все финалистки в борьбе за победу приняли участие в традиционных конкурсах этапах – визитка, творческий номер, общий танец, дефиле в вечернем платье и купальнике. Однако, в этом году было добавлено новое требование к допуску участниц в финал - наличие актуальных результатов анализа на COVID-19.