ента новостей

14:17
На корону «Миссис Россия 2020» претендуют две петербурженки
14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
13:00
Депутаты спросили Беглова: нужен ли Петербургу новый зоопарк?
12:57
Онлайн-проект «К 250-летию Чесменского боя. Память о великом сражении»
12:56
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста
12:53
Выставка "Реалисты России"
12:48
В Петербурге пенсионерка стала жертвой эксгибициониста
12:43
В Петербурге задержали угонщика грузовика
12:40
В Приморском районе у петербуржца отобралим мобильник и банковскую карту
07:34
Страхование от коронавируса
07:32
Как быть интроверту
21:25
Дмитриева, Фоменко и Шнуров стали сопредседателями «Партии Роста»
16:27
«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания в двух районах города
12:47
ЦВЗ «Манеж» открылся для посетителей
12:17
В Петербурге число банкротов физлиц выросло на 48%
12:15
За полгода в Пулково прошли ветеринарный контроль десятки тысяч животных
12:10
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
12:03
В Ленобласти сожгли семь самосвалов
10:29
Правила грибника
10:05
Развод после 4-5 лет – как его предотвратить?
23:20
Кевин Пангос – значимый новичок «Зенита»
19:12
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
16:01
Вадим Гришков выдвинут в губернаторы Ленобласти от КПРФ, но все ли этому рады?
13:30
Профилактический рейд по частному сектору
11:38
День семьи, любви и верности в Историческом парке «Россия – моя история»
11:05
В Петербурге пенсионерка отдала перевела мошенникам почти 2,5 миллиона рублей
10:16
В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП
10:11
Подержанные машины дешевеют
09:47
ЕГЭ по русскому
00:52
Футбольный «Зенит» официально стал чемпионом в сезоне – 2019/2020
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » На корону «Миссис Россия 2020» претендуют две петербурженки

На корону «Миссис Россия 2020» претендуют две петербурженки

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На корону «Миссис Россия 2020» претендуют две петербурженки

Первый финал конкурса красоты после всероссийского карантина прошел в конце июня закрытом режиме. Победу в конкурсе«Миссис Лахта 2020» в категории «Классик» одержала сорокасемилетняя многодетная мать Екатерина Приходько, в категории до 40 лет – двадцатишестилетняя Юлия Малахова, в будущим они смогут претендовать на корону «Миссис Россия».

Победу в конкурсе красоты и материнства Приморского района Федерации «Миссис Санкт-Петербург» «Миссис Лахта 2020» одержали самая молодая и самая взрослая участницы. Корона «Миссис Лахта Классик - 2020» (возраст участниц свыше 40 лет) досталась многодетной маме, бизнесвумен с многолетним стажем, сорокасемилетней Екатерине Приходько. «Миссис Лахта - 2020» стала, тренер по конному спорту и иппотерапии, двадцатишестилетняя Юлия Малахова. Обе победительницы автоматически попали в финал конкурса красоты «Миссис Санкт-Петербург» и в будущем смогут принять участие в национальном конкурсе «Миссис Россия».

Стоит отметить, что финал конкурса откладывался несколько месяцев. Коррективы в конкурсный график внесла пандемия коронавируса.

«Изначально финал должен был пройти 30 апреля, но из-за карантинных ограничений был перенесен. Как только губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко снял запрет на проведение массовых мероприятий в «зелёной зоне» мы в оперативном режиме организовали телеверсию финала. В первые финал состоялся без гостей, в том числе родственников и друзей участниц», - рассказала организатор конкурса «Миссис Лахта 2020» Алена Комарова.

Торжественное открытие конкурса «Миссис Лахта 2020» состоялось 16 марта. Из 70 участниц в финал вышло 13 замужних женщин в возрасте от 26 до 47 лет. Финалисткам предстояла активная подготовка на протяжение последующих полутора месяцев, однако, процесс не толькорастянулся, но и значительноусложнился. По словам организаторов, работа продолжилась в онлайн режиме - хореограф курировала участниц через онлайн-платформы, мастер-классы проходили с помощью прямых эфиров, конкурсные этапы проходили в соответствии со всеми рекомендациями Правительства РФ. Так, например, девушки индивидуально, с помощью мессенджера,проходили этап - квест «Миссис IQ». Из дома финалистки репетировали творческие номера, визитки и дефиле, платья к выступлениям пришлось искать в интернете или шить самостоятельно. Все финалистки в борьбе за победу приняли участие в традиционных конкурсах этапах – визитка, творческий номер, общий танец, дефиле в вечернем платье и купальнике. Однако, в этом году было добавлено новое требование к допуску участниц в финал - наличие актуальных результатов анализа на COVID-19.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

22-05-2018, 14:33
Учительница из Петербурга планирует побороться за корону «Миссис Мира 2018»
12-09-2017, 11:45
Петербурженка победила на конкурсе красоты Миссис Вселенная 2017
17-07-2014, 19:09
9 августа на конкурсе Миссис Мира Россию представит девушка из Петербурга
7-11-2014, 20:22
Миссис Санкт-Петербург
30-05-2017, 21:03
В конкурсе красоты «Миссис ТОП Мира 2017»победила петербурженка
10-08-2015, 08:40
Многодетная мать выиграла конкурс красоты

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
7
Сегодня, 14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
0
150
Вчера, 12:10
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
0
206
6-07-2020, 10:16
В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП
0
356
3-07-2020, 11:18
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
Наверх