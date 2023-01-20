На Крещение было два рекорда

«Питерец.ру» отмечает, что во время Крещения обычно стоит холодная погода. Так уж исторически сложилось, что отмечать этот праздник приходится при морозе. Однако в этом году картина оказалась совершенно иной.

Вчера было побито даже два температурных рекорда. Крещение 2023 года стало самым теплым в истории Петербурга. Столбик термометра поднялся до отметки +5. Ранее такого никогда не было. Еще в этот день шел дождь, который принес объем в 9,9 мм осадков, что является еще одним рекордом для 19 января. Это явные аномалии.

Однако уже с сегодняшнего дня температура снова преодолела минусовой рубеж. На термометре зафиксировано -1. Согласно прогнозам, на следующей неделе в Северной столице будет от -1 до -3 градусов.