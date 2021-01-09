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Питерец.ру » Общество » Самая холодная ночь

Самая холодная ночь

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Прошедшая ночь стала самой холодной в 2021 году

«Питерец.ру» сообщает, что минувшей ночью в Северной столице было -10,5 градусов. Это самая низкая температура с начала года. До этого сутками ранее ночью столбик термометра опустился до -7,8 градусов.

Ожидается, что в ближайшие дни в Петербурге будет морозная погода. Синоптики считают, что температура будет примерно на 4-5 градусов ниже нормы. Однако подобные ситуации достаточно привычны для города на Неве. Жители Петербурга уже привыкли к тому, что погода бывает переменчивой и непостоянной. Температура оказывается то выше, то ниже ожидаемой.

Некоторые специалисты считают, что зима 2021 года будет холодной. Но практика прошлых лет показала, что такие прогнозы далеко не всегда сбываются.

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