Самая холодная ночь

«Питерец.ру» сообщает, что минувшей ночью в Северной столице было -10,5 градусов. Это самая низкая температура с начала года. До этого сутками ранее ночью столбик термометра опустился до -7,8 градусов.

Ожидается, что в ближайшие дни в Петербурге будет морозная погода. Синоптики считают, что температура будет примерно на 4-5 градусов ниже нормы. Однако подобные ситуации достаточно привычны для города на Неве. Жители Петербурга уже привыкли к тому, что погода бывает переменчивой и непостоянной. Температура оказывается то выше, то ниже ожидаемой.

Некоторые специалисты считают, что зима 2021 года будет холодной. Но практика прошлых лет показала, что такие прогнозы далеко не всегда сбываются.