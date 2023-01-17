Как пройдет Крещение в Кронштадте

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге пройдут мероприятия, посвященные празднику Крещения. Желающие смогут окунуться в ледяной проруби. Например, такая возможность представится на пляже в Кронштадте.

Там будут находиться медицинские работники и сотрудники полиции. Это позволит обеспечить необходимый уровень безопасности. Очень важно, чтобы во время ледяного купания человек не оставался в купели больше минуты. После выхода из воды нужно сразу же надеть теплую одежду.

При этом крещенские купания могут быть отменены. Если в тот день будет идти дождь, или температура окажется +5 или выше, то мероприятие не состоится. Но сейчас большинство уверено, что во время Крещения будет слабый мороз. Так что традиционные купания состоятся.