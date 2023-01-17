ента новостей

15:04
В Петербурге мужчина вел скрытую съемку в душе для мальчиков
14:35
Места размещения крещенский купелей в Петербурге
14:32
200 остановок транспорта Петербурга в 2023 году оснастят видеокамерами по программе «Безопасный город»
14:26
В Ленобласти утвердили список мест для крещенского купания
14:24
В Пакистане в здании суда застрелен известный юрист и правозащитник
14:22
В Мариинском дворце открылась выставка к 80-летию прорыва блокады
14:21
Смольный готовится принудительно изымать частную собственность за бесценок для строительства метро
13:16
Росгвардейцы присоединились к Всероссийской акции «Ленточка Ленинградской Победы»
12:42
Во Фрунзенском районе обокрали пенсионерку
12:15
Полицейские задержали мужчину ударившего ножом мигранта в Пушкине
12:10
В Петербурге задержан мужчина, ударивший ножом оппонента из ревности
11:58
В Петергофе пенсионерка перевела мошенникам почти 5 миллионов рублей
11:25
В Петербурге мигрант уходя от погони на каршеринге рухнул в Фонтанку
11:14
В Гатчине 14-летняя девочка погибла, упав с большой высоты 
10:53
На пожаре в Лужском районе обнаружены обгоревшие останки человека
10:14
Депутаты выходят на работу
09:37
Как пройдет Крещение в Кронштадте
09:06
Спрос на квартиры-студии вырос
22:33
На трассе «Вологда — Новая Ладога» столкнулись «Газель-Соболь» и «Тойота Королла». Пассажирка Тойоты скончалась, пятеро пострадали
19:24
Дети мобилизованных петербуржцев обучились основам живописи в Строгановском дворце
19:21
Кинологи Северо-Западного округа Росгвардии почтили память предшественников, оборонявших Ленинград
16:39
Выставка "Фронтовой рисунок" в театре Буфф
16:37
Суд приостановил застройку сквера на проспекте Науки
16:06
В Мурино на парковке загорелся каршеринговый автомобиль
16:01
В Петербурге бюджетно-финансовый комитет поддержал новый пакет мер для поддержки петербургского бизнеса
15:20
Световое шоу в Кировске – в честь 80-й годовщины со дня прорыва блокады Ленинграда
14:45
В Петербурге задержали мужчину, ранившего ножом двух женщин
14:39
В Ленобласти под Кингисеппом за убийство задержали мигранта
14:36
В центре Петербурга молодой парень отобрал наушники у сверстника
14:35
Пофотографируют и на полгода забывают: блокадница Озерова рассказала об отношении Смольного к ветеранам
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Места размещения крещенский купелей в Петербурге

Места размещения крещенский купелей в Петербурге

0
38
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс.Дзен
Места размещения крещенский купелей в Санкт‑Петербурге

19 января Православная Церковь празднует один из главных праздников – Крещение Господне. В этом году в Санкт‑Петербурге к проведению крещенских купаний подготовлены купели по 23 адресам.

При желании совершить крещенское омовение стоит выбирать только эти места, так как они будут специально подготовлены. За безопасностью будут следить сотрудники спасательных и медицинских служб.

При посещении мест крещенских купаний следует выполнять рекомендации врачей и спасателей, размещённые на официальных сайтах государственных органов. Перед купанием нельзя употреблять алкоголь и необходимо сделать физическую разминку. Людям с недомоганием и/или с хроническими заболеваниями лучше воздержаться от погружения в прорубь. Не рекомендуется находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. После окунания рекомендуется растереть тело махровым полотенцем и надеть тёплую сухую одежду.

Купание в необорудованных для этого местах опасно для жизни!

Стоит учесть, что в связи с погодными условиями места расположения и время работы купелей могут быть скорректированы. Следите за информацией на официальных информационных ресурсах ГУ МЧС России по Санкт‑Петербургу. 

Места, определенные для крещенских купаний в Санкт Петербурге в 2023 году (по состоянию на 16.01.2022, список может быть скореектирован):

Василеостровский:
- В.О., наб. Лейтенанта Шмидта, 27/2, река Нева (Успенское подворье Введенского мужского монастыря Оптина пустынь. Храм Успения Пресвятой Богородицы).

Выборгский:
- ул. Никольская 13, озеро Среднее Суздальское (храм Спаса Нерукотворного Образа);
- Большая Озерная д. 84, озеро Среднее Суздальское (храм Святого Александра Невского);
- пр. Раевского, д. 22, к. 4, лит А, Ольгинский пруд, купель моржей;
- пос. Левашово, пос. Новоселки, д. 81, Песчаный карьер.

Колпинский:
- п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 217. Река Нева (Церковь Святого благоверного великого князя Александра Невского);
- г.Колпино, ул. Пролетарская, 2, река Ижора (Свято-Троицкий собор).

Красносельский:
- п. Старо-Паново, ул. Набережная, д. 45, храм святых мучеников Адриана и Наталии (купель внутри здания );
- п. Старо-Паново, ул. Рабочая, уч. 1, пруд, храм в честь чуда Архистратига Михаила в Хонех.

Кронштадтский:
- г.Кронштадт, городской пляж, Туллонская аллея, д.7.
Курортный:
- г. Сестрорецк, Петровская наб., д.1, оз.Сестрорецкий Разлив (храм святых апостолов Петра и Павла);
- п. Песочный, ул. Мельничная, д.32, Часовня Преподобного Серафима Саровского (купель возле здания);
- п. Солнечное, пляж «Ласковый», участок оборудованный для маломобильных групп населения.

Невский:
- пр. Обуховской Обороны, д. 24 (Церковь Матрона Босоножка).

Петроградский:
- Заячий остров, прибрежный участок акватории р.Нева (купель у Петропавловской крепости).

Петродворцовый:
- г. Петергоф, Санкт‑Петербургский пр., д. 32, Ольгин пруд (напротив гостиничного комплекса «Новый Петергоф»);
- п. Стрельна, Санкт‑Петербургское шоссе, д. 115, Знаменка, пруд (храм святых Апостолов Петра и Павла);
- пос. Стрельна, Санкт‑Петербургское ш., д.15, пруд (Свято-Троицкая Приморская Сергиева Пустынь);
- п. Стрельна, Санкт‑Петербургское шоссе, д. 109, Михайловка, пруд (храм святой княгини Ольги).

Пушкинский:
- г. Пушкин, Колонистский Пруд (собор святой великомученицы Екатерины);
- г. Павловск, пос. Динамо, Павловское шоссе, д. 10, Лечебный пруд;
- п.Шушары, Детскосельский, Центральная ул., уч. 34.

Фрунзенский:
- Южное шоссе, д. 57, к 2, Парк «Героев пожарных».

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-01-2020, 07:38
Организация крещенских купелей
15-01-2016, 08:04
Петербург готовится к Крещению
Сегодня, 14:26
В Ленобласти утвердили список мест для крещенского купания
19-01-2022, 08:46
Крещение должно быть безопасным
18-01-2016, 17:34
По всей Ленобласти к празднику Крещения будут оборудованы 56 купелей
Сегодня, 09:37
Как пройдет Крещение в Кронштадте

Происшествия на дорогах

1
320
Вчера, 22:33
На трассе «Вологда — Новая Ладога» столкнулись «Газель-Соболь» и «Тойота Королла». Пассажирка Тойоты скончалась, пятеро пострадали
0
161
Вчера, 11:06
На Васильевском острове автоледи на «Рено Аркана» сбила подростка
0
101
Вчера, 09:24
На КАД двоих вышедших из автомобиля сбила иномарка. Один скончался
0
149
15-01-2023, 20:02
На севере Петербурга в ДТП погиб пешеход
Наверх