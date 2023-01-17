Места размещения крещенский купелей в Петербурге

19 января Православная Церковь празднует один из главных праздников – Крещение Господне. В этом году в Санкт‑Петербурге к проведению крещенских купаний подготовлены купели по 23 адресам.

При желании совершить крещенское омовение стоит выбирать только эти места, так как они будут специально подготовлены. За безопасностью будут следить сотрудники спасательных и медицинских служб.

При посещении мест крещенских купаний следует выполнять рекомендации врачей и спасателей, размещённые на официальных сайтах государственных органов. Перед купанием нельзя употреблять алкоголь и необходимо сделать физическую разминку. Людям с недомоганием и/или с хроническими заболеваниями лучше воздержаться от погружения в прорубь. Не рекомендуется находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. После окунания рекомендуется растереть тело махровым полотенцем и надеть тёплую сухую одежду.

Купание в необорудованных для этого местах опасно для жизни!

Стоит учесть, что в связи с погодными условиями места расположения и время работы купелей могут быть скорректированы. Следите за информацией на официальных информационных ресурсах ГУ МЧС России по Санкт‑Петербургу.

Места, определенные для крещенских купаний в Санкт Петербурге в 2023 году (по состоянию на 16.01.2022, список может быть скореектирован):

Василеостровский:

- В.О., наб. Лейтенанта Шмидта, 27/2, река Нева (Успенское подворье Введенского мужского монастыря Оптина пустынь. Храм Успения Пресвятой Богородицы).

Выборгский:

- ул. Никольская 13, озеро Среднее Суздальское (храм Спаса Нерукотворного Образа);

- Большая Озерная д. 84, озеро Среднее Суздальское (храм Святого Александра Невского);

- пр. Раевского, д. 22, к. 4, лит А, Ольгинский пруд, купель моржей;

- пос. Левашово, пос. Новоселки, д. 81, Песчаный карьер.

Колпинский:

- п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 217. Река Нева (Церковь Святого благоверного великого князя Александра Невского);

- г.Колпино, ул. Пролетарская, 2, река Ижора (Свято-Троицкий собор).

Красносельский:

- п. Старо-Паново, ул. Набережная, д. 45, храм святых мучеников Адриана и Наталии (купель внутри здания );

- п. Старо-Паново, ул. Рабочая, уч. 1, пруд, храм в честь чуда Архистратига Михаила в Хонех.

Кронштадтский:

- г.Кронштадт, городской пляж, Туллонская аллея, д.7.

Курортный:

- г. Сестрорецк, Петровская наб., д.1, оз.Сестрорецкий Разлив (храм святых апостолов Петра и Павла);

- п. Песочный, ул. Мельничная, д.32, Часовня Преподобного Серафима Саровского (купель возле здания);

- п. Солнечное, пляж «Ласковый», участок оборудованный для маломобильных групп населения.

Невский:

- пр. Обуховской Обороны, д. 24 (Церковь Матрона Босоножка).

Петроградский:

- Заячий остров, прибрежный участок акватории р.Нева (купель у Петропавловской крепости).

Петродворцовый:

- г. Петергоф, Санкт‑Петербургский пр., д. 32, Ольгин пруд (напротив гостиничного комплекса «Новый Петергоф»);

- п. Стрельна, Санкт‑Петербургское шоссе, д. 115, Знаменка, пруд (храм святых Апостолов Петра и Павла);

- пос. Стрельна, Санкт‑Петербургское ш., д.15, пруд (Свято-Троицкая Приморская Сергиева Пустынь);

- п. Стрельна, Санкт‑Петербургское шоссе, д. 109, Михайловка, пруд (храм святой княгини Ольги).

Пушкинский:

- г. Пушкин, Колонистский Пруд (собор святой великомученицы Екатерины);

- г. Павловск, пос. Динамо, Павловское шоссе, д. 10, Лечебный пруд;

- п.Шушары, Детскосельский, Центральная ул., уч. 34.

Фрунзенский:

- Южное шоссе, д. 57, к 2, Парк «Героев пожарных».