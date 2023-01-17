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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти утвердили список мест для крещенского купания

В Ленобласти утвердили список мест для крещенского купания

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В список вошло 31 место для крещенского купания 18 января.

В список, утверждённый Правительством региона совместно с Главным управлением МЧС России по Ленинградской области, вошло 31 место для крещенского купания 18 января.

Безопасность будут обеспечивать спасатели единого территориально-спасательного гарнизона региона МЧС, в том числе инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам, спасатели Аварийно-спасательной службы, ВОСВОД, а также бригады скорой помощи, полиция.

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области напоминает:
Уважаемые жители, экстренные службы готовы прийти вам на помощь, однако не забывайте о мерах безопасности: 
-купаться только в оборудованных местах;
-категорически запрещено употреблять алкоголь перед купанием;
-нельзя окунаться в прорубь голодным, приём пищи желательно осуществлять не менее чем за час до купания;
-перед окунанием желательно слегка разогреться, для этого можно сделать несколько приседаний и наклонов.
-запрещено купание детей без присмотра родителей или взрослых;
-не разрешается нырять в воду непосредственно со льда;
-следует окунаться не больше, чем на 10-15 секунд;
-при купании необходимо соблюдать очередность погружения и не создавать давку;
-категорически запрещено подъезжать к купели на автотранспорте.
-при спуске в прорубь будьте предельно осторожны, держитесь за перила лестницы.

Полный список мест ― в приложенном файле.

Источник: Администрация Ленобласти
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