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Питерец.ру » Общество » Глава СК РФ поручил проверить данные о возможном сносе завода «Ригель» в Петербурге

Глава СК РФ поручил проверить данные о возможном сносе завода «Ригель» в Петербурге

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Опубликовал: Anton78
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Глава СК РФ поручил проверить данные о возможном сносе завода «Ригель» в Петербурге

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщений от градозащитников о скором сносе завода «Ригель» в Петербурге. По предварительным данным, на территории планируют построить многоэтажный дом.

Активисты обратились в Следственный комитет в связи с предстоящим сносом завода «Ригель» в Петроградском районе. На месте исторических построек планируют возвести высотный дом, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. В связи с этим Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Марии Парастаевой провести проверку по данному сигналу.

Ранее жители Северной столицы заявляли, что между застройщиком, вице-губернатором Николаем Линченко и руководством КГИОП есть договоренность. По мнению активистов, в КГИОП одобрили снос здания после специально измененных годов постройки, чтобы вывести объект из-под охраны. Уничтожение завода может обернуться для города очередной потерей исторического объекта. Отмечается, что при губернаторе Беглове такие случаи участились. 

По словам координатора движения «Живой город» Дмитрия Литвинова, происходящая ситуация просто возмутительна. Он отметил, что действия чиновников Смольного нарушают «правила игры в городе».

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