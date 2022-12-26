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Питерец.ру » Общество » Бастрыкин взял на контроль инцидент с падением глыбы льда на жительницу Петербурга

Бастрыкин взял на контроль инцидент с падением глыбы льда на жительницу Петербурга

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Опубликовал: Anton78
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Бастрыкин взял на контроль инцидент с падением глыбы льда на жительницу Петербурга

Происходящее в Петербурге вновь оказалось в поле зрения председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Глава ведомства лично проконтролирует расследование инцидента с падением наледи на студентку в Северной столице.

Девушка получила травму на Садовой улице. С крыши дома №42 на нее свалилась ледяная глыба, после чего пострадавшей потребовалась помощь врачей. Жительница Петербурга призналась, что после случившегося была в шоке, а скорую помощь ей вызвали одногруппники, по счастливой случайности оказавшиеся неподалеку.

По данным СМИ, девушка жалуется на тошноту, головные боли и даже на кратковременную потерю памяти. Чтобы уберечь людей от халатности петербургских коммунальщиков, студентка намерена обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Глава СК России уже отреагировал на инцидент. Бастрыкин взял под личный контроль произошедшее и поручил доложить обстоятельства травмирования девушки. За ходом и результатами проверки следят в центральном аппарате ведомства.

Петербуржцы массово получают травмы и на скользких тротуарах города. Только за 21 декабря в медучреждения отправились более 150 местных жителей.

Губернатор Александр Беглов ранее заявлял о готовности Северной столицы к зиме. Но напряженная ситуация на улицах Петербурга резко контрастирует со словами градоначальника.

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