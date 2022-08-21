СК РФ проверит информацию о планируемом сносе бывшего кинотеатра после обращения петербурженки

Ситуация с незаконным сносом зданий исторического и культурного наследия приобрела системный характер в Петербурге. Однако теперь на подобные случаи все чаще обращают внимание в Федеральном центре.

Так, после обращения петербурженки, выступившей от лица детей войны, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства изучить информацию о вероятно запланированном сносе здания бывшего кинотеатра «Слава». По словам горожанки, объект имеет высокую культурно-историческую ценность.

Отметим, что в последнее время в городе на Неве произошло несколько крупных скандалов со сносом исторических объектов. В некоторых случаях спасти здания от уничтожения не удалось даже при попытках градозащитников противостоять этому.

Недавно активисты сумели привлечь внимание СК РФ к сносу дома Лапина 1870 года постройки. По мнению следствия, петербургские чиновники в обход законодательства выводили многие объекты культурного наследия из-под охранного статуса. При этом Смольный и подведомственные ему комитеты встают на сторону застройщиков в подобных вопросах. Из-за этого петербургские активисты стали привлекать внимание Федцентра к существующим проблемам.