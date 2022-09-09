«Лег под инвесторов»: Костров объяснил, чьи интересы обслуживают чиновники из КГИОП

Чиновники из КГИОП вместо сохранения памятников архитектуры в Петербурге предпочитают обслуживать интересы девелоперов, считает активист Ярослав Костров.
В беседе с журналистами координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» заявил, что профильный комитет не стесняется «забирать последнее» у петербуржцев, и такими темпами из второго города федерального значения Северная столица превратится в рядовой непримечательный населенный пункт из глубинки нашей Родины. И все это делается ради обслуживания интересов застройщиков.
Костров отметил, что губернатору Александру Беглову следует направить силы не лоббирование интересов девелоперов, а на развитие полезных для города сфер, таких как культура, наука и промышленность.
Напомним, в начале лета сносом архитектурных памятников в Северной столице заинтересовались в СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГИОП, их заподозрили в превышении должностных полномочий из-за сноса дома Лапина.