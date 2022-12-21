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Питерец.ру » Общество » Андрей Турчак возглавил парламентскую координационную группу по вопросам СВО

Андрей Турчак возглавил парламентскую координационную группу по вопросам СВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Единая Россия
Она сформирована по распоряжению Президента и станет для главы государства инструментом получения объективной информации с передовой

Рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей, которую возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан и ряда других вопросов, связанных с СВО. 

«По своей сути, эта группа — инструмент обратной связи для Президента с передовой. Инструмент постоянного мониторинга и получения объективной информации об обеспечении мобилизованных граждан, о получении ими и членами их семей установленных выплат, других положенных по закону мер помощи. И что еще важно — это инструмент выработки необходимых законодательных решений, на которые формируется запрос в обществе и в среде военнослужащих. Которые обеспечат дополнительную поддержку ребятам на передовой и после того, как они возвращаются из зоны СВО», — пояснил Андрей Турчак.

Он сообщил, что в состав парламентской координационной группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. 

«Все они с начала специальной военной операции глубоко погружены в повестку — и с точки зрения поддержки участников СВО, в том числе системной — государственной, и с точки зрения работы с их семьями. Не понаслышке знакомы с ситуацией — выезжают «за ленточку», общаются с бойцами, на связи с их близкими. Те же военкоры находятся в зоне СВО, можно сказать, постоянно. Своими глазами видят, в каких условиях выполняют задачи военнослужащие, как они живут, с какими трудностями, помимо непосредственно боевых действий, сталкиваются», — сказал он. 

Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам, связанным с мобилизационной подготовкой и мобилизацией, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.

Андрей Турчак отметил, что рабочая группа будет ежемесячно представлять аналитический доклад Президенту по результатам всестороннего мониторинга. 

«Основная цель нашей работы — обратить внимание на существующие проблемы и оперативно принять необходимые решения для их устранения. Проблемы объективно есть. И, с учетом масштабов СВО, их немало. Именно поэтому на площадке группы мы будем объединять усилия всех неравнодушных людей, общественных объединений, гражданских активистов, ведомств — всех, кто верит в силу русской армии, в нашу Победу и готов делать все, чтобы ее приблизить», — заключил Андрей Турчак.

«С начала проведения специальной военной операции на федеральном и региональном уровнях принято уже более 50 различных мер поддержки военнослужащих и их семей. «Единая Россия» всё это время активно собирает и передает гуманитарные грузы жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Организована помощь людям, вынужденно покинувшим места своего проживания. По всей стране развернута работа волонтерских штабов # МЫВМЕСТЕ. Петербург активно присутствует в этой повестке. Всё, что в наших силах сделать для нашей армии и нуждающихся в помощи мирных жителей, мы делаем. И мы продолжим эту работу, пока есть хоть один человек, которому нужна поддержка в это непростое время», – прокомментировала руководитель региональной общественной приёмной «Единой России» в Санкт-Петербурге, депутат Заксобрания Елена Киселёва.

В состав парламентской координационной группы вошли:

Николай Журавлев — заместитель Председателя Совета Федерации, (заместитель руководителя рабочей группы)

Шолбан Кара-оол — заместитель председателя Государственной Думы, (заместитель руководителя рабочей группы)

Анна Кузнецова — заместитель председателя Государственной Думы, (заместитель руководителя рабочей группы)

Александр Захаренко — директор департамента Госкорпорации «Роскосмос», (секретарь руководителя рабочей группы)

Вячеслав Бочаров — первый заместитель секретаря Общественной Палаты Российской Федерации, член общественного совета при Минобороны России

Виктор Водолацкий — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 

Валерий Востротин — лидер Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России», член Общественного совета при Минобороны России 

Дмитрий Вяткин — член Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству 

Виктор Горемыкин — заместитель Министра обороны Российской Федерации — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации

Олег Горшенин — начальник Национального центра управления 

Владимир Гутенев — председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле 

Михаил Звинчук — создатель военного телеграм-канала «Рыбарь» 

Александр Карелин — член Комитета Совета Федерации по международным делам 

Игорь Кастюкевич — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике 

Александр Колмаков —  председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Андрей Красов — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне

Яна Лантратова — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению

Сергей Мартынов — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Андрей Медведев — журналист, заместитель генерального директора ВГТРК

Ярослав Нилов — председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Семён Пегов — журналист, военный корреспондент

Евгений Поддубный — журналист, ведущий информационного канала «Россия-24» ВГТРК

Ирина Рукавишникова — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству государственному строительству

Саблин Дмитрий — заместитель

председателя Комитета Государственной Думы по обороне

Саралиев Шамсаил — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам

Святенко Инна — председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике

Сладков Александр — журналист, специальный корреспондент ВГТРК, член Общественного совета при Минобороны России

Тайсаев Казбек — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых

Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Ткачев Антон — член Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Хубезов Дмитрий — председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья

Источник: Единая Россия
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