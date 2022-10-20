В Петербурге росгвардейцы примут участие в подготовке мобилизованных

В Санкт-Петербурге в соответствии с указанием командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майора Алексея Воробьева сотрудники ОМОН «Бастион» Росгвардии примут участие в подготовке мобилизованных граждан.

Росгвардейцы, имеющие боевой опыт, во время тактико-специальной подготовки проведут занятия с учетом предстоящих задач и действий, связанных с действиями в условиях боевого соприкосновения с противником. В том числе во время огневой подготовки будет отработан сценарий реального боя и тактика перемещения в составе подразделений.

Помимо этого сотрудники ОМОН Росгвардии уделят особое внимание обеспечению личной безопасности, расскажут о слаженных действиях военнослужащих в бою, которые помогут выполнить поставленные задачи, а главное, сохранить свою жизнь и жизни боевых товарищей.