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В Петербурге росгвардейцы примут участие в подготовке мобилизованных

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27
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге росгвардейцы примут участие в подготовке мобилизованных

В Санкт-Петербурге в соответствии с указанием командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майора Алексея Воробьева сотрудники ОМОН «Бастион» Росгвардии примут участие в подготовке мобилизованных граждан.
Росгвардейцы, имеющие боевой опыт, во время тактико-специальной подготовки проведут занятия с учетом предстоящих задач и действий, связанных с действиями в условиях боевого соприкосновения с противником. В том числе во время огневой подготовки будет отработан сценарий реального боя и тактика перемещения в составе подразделений.
Помимо этого сотрудники ОМОН Росгвардии уделят особое внимание обеспечению личной безопасности, расскажут о слаженных действиях военнослужащих в бою, которые помогут выполнить поставленные задачи, а главное, сохранить свою жизнь и жизни боевых товарищей.

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