В Петербурге ёлочные базары будут открыты с 20 декабря

В этом году ёлочные базары будут открыты более чем по 60 адресам в разных районах Санкт‑Петербурга. Ежегодно сезон новогодних базаров начинается 20 декабря и длится по 31 декабря.

Под сезонную торговлю предпринимателям предоставляются городские участки по договорам аренды и под размещение нестационарных торговых объектов. Кроме того, новогодние и ёлочные базары могут быть размещены на землях частной собственности, а также администрациями районов Санкт‑Петербурга в рамках ярмарочной деятельности.

Список адресов, где расположатся торговые точки для продажи ёлок (по договорам с городом):

Адмиралтейский район

Старо-Петергофский проспект, участок 20 (северо-западнее дома 50, литера А)

набережная канала Грибоедова, участок 7 (на пересечении с Садовой улицей)

Старо-Петергофский проспект, участок 19 (северо-западнее дома 50, литера А)

площадь Тургенева, участок 7 (западнее дома 91, литера А, по Садовой улице)

Василеостровский район

улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корпус 1, литера А)

Выборгский район

2-й Муринский проспект, участок 56 (северо-западнее пересечения с Институтским проспектом)

проспект Тореза, дом 2

проспект Художников, участок 109 (юго-западнее пересечения с проспектом Луначарского)

проспект Луначарского, участок 83 (юго-западнее пересечения с улицей Есенина)

улица Хошимина, участок 18 (северо-западнее дома 13, корпус 1, литера А)

улица Сикейроса, участок 17 (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина

Калининский район

проспект Просвещения, участок 105 (северо-восточнее дома 86, корпус 1, литера А, по проспекту Просвещения)

улица Ольги Форш (юго-западнее дома 15, корпус 1, литера А, по улице Ольги Форш)

Бестужевская улица (угол Бестужевской и Замшиной улиц)

Замшина улица (севернее дома 27, корпус 1, литера А, по Замшиной улице)

Кировский район

Автовская улица, участок 129 (у дома 3)

Краснопутиловская улица, участок 117 (у дома 29)

проспект Ветеранов, дом 78 (угол проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна)

перекрёсток проспекта Ветеранов и улицы Лёни Голикова, возле дома 53

Колпинский район

посёлок Понтонный, улица Судостроителей, участок 1 (у дома 35 по Южной улице)

посёлок Понтонный, Заводская улица, напротив дома 18, литера А (у железнодорожной платформы)

город Колпино, бульвар Трудящихся, у дома 35

Красногвардейский район

проспект Энергетиков, участок 1 (северо-восточнее дома 70, корпус 1, литера А, по проспекту Энергетиков)

проспект Металлистов, участок 1 (юго-западнее дома 19/30, литера А по проспекту Металлистов)

улица Стахановцев, участок 1 (западнее дома 10, корпус 3, литера А по улице Стахановцев)

проспект Наставников, участок 64 (юго-западнее дома 21, литера А, по проспекту Наставников)

Пискарёвский проспект, участок 69 (северо-восточнее дома 39, литера А, по Пискаревскому проспекту)

Индустриальный проспект, участок 111 (юго-западнее дома 27, литера А, по Индустриальному проспекту)

проспект Наставников (проспект Наставников, дом 38)

Таллинская улица (Таллинская улица, дом 7, литера Л)

Заневский проспект, участок 98 (у дома 45, литера А, по Заневскому проспекту)

проспект Металлистов, участок 1 (восточнее дома 17, литера А, по шоссе Революции)

Среднеохтинский проспект, участок 1 (южнее дома 23, литера А, по Среднеохтинскому проспекту)

проспект Ударников, участок 1 (северо-восточнее дома 30/23, литера А, по Индустриальному проспекту)

проспект Энтузиастов, участок 1 (северо-западнее дома 45, корпус 1, литера А по проспекту Энтузиастов)

Красносельский район

улица Адмирала Трибуца, участок 15 (северо-восточнее улицы Адмирала Трибуца и Адмирала Коновалова)

проспект Маршала Жукова, участок 22 (напротив дома 35)

улица Маршала Захарова, участок 35 (у дома 31)

проспект Ветеранов, участок 38 (у дома 140)

муниципальный округ Горелово, территория Торики, Аннинское шоссе, участок 26 (кольцо автобуса 442)

Кронштадтский район

город Кронштадт, улица Карла Маркса, участок 3 (юго-западнее дома 12, литера А)

Московский район

Варшавская улица, участок 176 (у дома 94, литера А)

улица Ленсовета, участок 174 (у дома 56, литера А)

Варшавская улица, участок 181 (у дома 29, корпус 1, литера А)

Новоизмайловский проспект, участок 148 (у дома 42, корпус 1)

Алтайская улица, участок 114 (у дома 18/19, литера А)

Бассейная улица, участок 182 (у дома 65 по Бассейной улице)

улица Ленсовета, участок 175 (напротив дома 9/24, литера А)

Краснопутиловская улица, участок 119 (северо-восточнее дома 96, литера А)

Пулковское шоссе, участок 130 (у дома 13, корпус 1)

Краснопутиловская улица, участок 133 (южнее дома 66, корпус 2, литера)

проспект Юрия Гагарина, участок 175 (западнее дома 20, корпус 7, литера А)

Невский район

улица Крыленко, участок 33 (западнее дома 21, корпус 1, литера С1)

Искровский проспект, участок 20 (западнее дома 14)

улица Седова, участок 17 (восточнее дома 99, корпус 1, литера А)

проспект Солидарности, участок 26 (северо-восточнее дома 11, корпус 1, литера А)

Петроградский район

Пионерская улица, дом 2, угол Большой Пушкарской улицы

Приморский район

проспект Сизова, участок 8 (юго-западнее пересечения с проспектом Королёва)

Вербная улица, дом 19

Серебристый бульвар, у дома 20

улица Уточкина, дом 3, корпус 1

Вербная улица, участок 2 (юго-западнее пересечения с Новоколомяжским проспектом)

Пушкинский район

посёлок Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, участок 6 (у дома 17/4 на перекрёстке с Туровской улицей)

Фрунзенский район