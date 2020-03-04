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Питерец.ру » Общество » Волонтеров Конституции набирают в Петербурге

Волонтеров Конституции набирают в Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Волонтеров Конституции набирают в Петербурге

22 апреля 2020 года пройдет всенародное голосование по поправкам к Конституции. Внесение изменений в Конституцию – одно из самых крупных событий для страны, и добровольцы, по традиции, являются неотъемлемыми участниками масштабных мероприятий.

Сбор заявок продлится до 16 марта. Всего в Петербурге планируется задействовать 2000 Волонтеров Конституции.

Волонтером сможет стать любой, кому исполнилось 18 лет.

После сбора заявок и отбора волонтеры пройдут обучение.

Добровольцы будут задействованы в торговых центрах, аэропорте, вокзалах, крупных магазинах с 6 по 22 апреля. В их задачи будет входить информирование жителей Санкт-Петербурга о поправках в Конституцию РФ.

Волонтеры будут обеспечены питанием и федеральной красочной экипировкой.Регистрация в волонтеры обязательна по двум формам:

1. На федеральном портале https://dobro.ru/contests/2020/constitution/volunteer.

2. по ссылке: https://clck.ru/MLapf. Это сделано для того, чтобы максимально оперативно связываться с кандидатами в волонтеры.

Дополнительная информация: пресс-секретарь Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Татьяна Лебедева, тел.: 89219971199.

Справочно:

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о начале подготовки к Общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. На встрече с рабочей группой по внесению изменений в Конституцию президент обсудил процедуру общероссийского голосования и сбор поправок ко второму чтению, а также поддержал инициативу молодежи и волонтерского сообщества внести изменения в 114 статью Конституции о поддержке добровольческого движения.

Центризбирком одобрил предложение Ассоциации волонтерских центров о создании Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции». 21 февраля стороны подписали соглашение о взаимном сотрудничестве, в рамках которого волонтеры примут участие в информационно-просветительской кампании по подготовке и проведению Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. По итогам заявочной кампании будет отобрано 100 тыс. добровольцев по всей России.

Источник: Комитет по молодежной политике
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