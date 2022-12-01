Кормим бездомных животных

Зима – тяжелое время года для бездомных животных. Кошки и собаки, которые не находят себе пищи, погибают от голода и холода. Есть немало людей, которые испытывают сострадание к таким животным и охотно их подкармливают. Однако помочь всем довольно трудно.

«Питерец.ру» сообщает, что в МФЦ Ленобласти организовали специальную акцию в помощь бездомным животным. До 30 декабря там будут собирать сухой корм для кошек и собак. Причем принимается только корм в запечатанных упаковках.

Это отличная возможность помочь животным, которые остались без хозяев. В Ленобласти организовали очень важную акцию. Забота о наших четвероногих братьях – это отличная возможность проявить свои по-настоящему человеческие качества.