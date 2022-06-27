ента новостей

19:52
В Петербурге собрали первую крупную партию груза в рамках акции «Всё для победы»
16:48
В Красносельском районе наградили победителей поэтического конкурса памяти В.Цоя «Требуют наши сердца»
16:40
В Петербурга женщину вытолкнули в окно
16:35
В Лесколово на пепелище обнаружили обгоревшее тело мужчины
14:05
В Ленобласти задержали мужчину, совершившего убийство
13:55
В Петербурге задержали хулигана взорвавшего петарду на лестничной площадке
13:46
В Ленобласти «Лада Ларгус» съехал в кювет. Погиб пассажир
13:40
В Ленобласти в ДТП погиб пешеход
13:15
В Петербурге Полицейские спасли пенсионера и предотвратили распространение пожара
13:10
В Петербурге от запуска петарды пострадала женщина
12:50
В Петербурге задержали подозреваемых в похищении более 13 миллионов рублей
12:43
В Ленобласти задержали жителя Карелии, перевозившего наркотики
12:16
Первый межрегиональный форум «Подростки 360» в Петербурге
12:11
Депутаты предлагают возродить в школах обязательную начальную военную подготовку
11:24
Россельхознадзор обнаружил фирму, реализовывавшую мясную продукцию неизвестного происхождения
11:21
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке теплохода «Капитан Джуманов»
11:18
Отличившимся в спецоперации на Украине росгвардейцам вручили государственные награды в Ленобласти
10:35
В Петербурге отдыхать дешево
10:02
Как насчет криптовалюты?
09:36
Айтишники возвращаются
09:21
В Ленобласти в ДТП погибли двое детей
09:10
В Ленобласти дачник принес в отдел полиции гранату
08:02
Шри-Ланка изо всех сил пытается обеспечить поставки свежего топлива
07:58
Принц Чарльз принял чемодан с 1 миллионом евро от катарского шейха
23:12
Юри Алберто вместо «Зенита» может оказаться в «Коринтиансе», а в Санкт-Петербурге ждут новых бразильцев
13:57
В Лемболовском озере утонул подросток на глазах у семьи
13:45
В Ленобласти гуляли на Сабантуе
13:16
В Ленобласти у инвалида отобрали пакет с продуктами
12:56
В ДТП на КАД пострадали три человека
00:25
Олимпийский чемпион Фёдор Климов женился на Евгении Тарасовой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге собрали первую крупную партию груза в рамках акции «Всё для победы»

В Петербурге собрали первую крупную партию груза в рамках акции «Всё для победы»

0
40
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ОНФ
В Петербурге собрали первую крупную партию груза в рамках акции «Всё для победы»

В Народный фронт в Санкт-Петербурге доставили первую крупную партию гуманитарной помощи в рамках федерального проекта «Всё для победы». Представители общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» передали для нужд солдат Луганской и Донецкой народных республик рации, спальные мешки и коврики, камуфляжную одежду и обувь, тактические перчатки, очки, квадрокоптеры.

«Предприниматели активно поддержали акцию Народного фронта «Всё для победы» и передали для солдат ЛНР и ДНР необходимые вещи. Мы все понимаем, как тяжело приходится на передовой. Надеемся, эта гуманитарная помощь им очень пригодится», – отметил член регионального штаба Народного фронта в Санкт-Петербурге Дмитрий Петровичев.

«Сегодня прошла первая крупная поставка гуманитарного груза. Наши предприниматели не остались равнодушными, откликнулись, планируют и дальше закупать необходимые предметы для военных. Работа будет продолжена на системной основе», – подчеркнул член регионального штаба Народного фронта, вице-президент «Опоры России» Дмитрий Иванов.

Петербуржцы активно присоединились к акции президентского движения «Всё для победы» и ежедневно приносят в региональное отделение Народного фронта на улице, Марата, 82 квадрокоптеры, телефоны, рации, рюкзаки, а также еду, одежду и лекарства.

Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-06-2020, 12:08
В Петербурге общественники передали средства индивидуальной защиты в НИИ скорой помощи
26-04-2021, 12:07
В Петербурге общественники передали многодетной семье компьютерную технику
13-10-2020, 22:11
В Петербурге общественники доставили на Городскую станцию скорой помощи средства защиты для медиков
4-09-2018, 09:23
Общественники провели акцию «Урок России»
20-05-2020, 21:52
В Петербурге партнеры акции #МыВместе передали онкоцентру средства индивидуальной защиты
5-06-2020, 20:13
В Петербурге общественники организовали экочеллендж «Придай вещи вторую жизнь»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
70
Сегодня, 13:46
В Ленобласти «Лада Ларгус» съехал в кювет. Погиб пассажир
0
65
Сегодня, 13:40
В Ленобласти в ДТП погиб пешеход
0
78
Сегодня, 09:21
В Ленобласти в ДТП погибли двое детей
0
83
Вчера, 12:56
В ДТП на КАД пострадали три человека
Наверх