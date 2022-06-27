В Петербурге собрали первую крупную партию груза в рамках акции «Всё для победы»

В Народный фронт в Санкт-Петербурге доставили первую крупную партию гуманитарной помощи в рамках федерального проекта «Всё для победы». Представители общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» передали для нужд солдат Луганской и Донецкой народных республик рации, спальные мешки и коврики, камуфляжную одежду и обувь, тактические перчатки, очки, квадрокоптеры.

«Предприниматели активно поддержали акцию Народного фронта «Всё для победы» и передали для солдат ЛНР и ДНР необходимые вещи. Мы все понимаем, как тяжело приходится на передовой. Надеемся, эта гуманитарная помощь им очень пригодится», – отметил член регионального штаба Народного фронта в Санкт-Петербурге Дмитрий Петровичев.

«Сегодня прошла первая крупная поставка гуманитарного груза. Наши предприниматели не остались равнодушными, откликнулись, планируют и дальше закупать необходимые предметы для военных. Работа будет продолжена на системной основе», – подчеркнул член регионального штаба Народного фронта, вице-президент «Опоры России» Дмитрий Иванов.

Петербуржцы активно присоединились к акции президентского движения «Всё для победы» и ежедневно приносят в региональное отделение Народного фронта на улице, Марата, 82 квадрокоптеры, телефоны, рации, рюкзаки, а также еду, одежду и лекарства.