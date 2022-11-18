ента новостей

11:15
Помогут мобилизованным предпринимателям
10:21
С трудоустройством все нормально
09:44
Что с запасом вакцины?
09:30
В Выборге пенсионерка отдала аферистам крупную сумму денег после рассказа про ДТП
09:18
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве пожилой женщины
00:54
«Ак Барс» Олега Знарка смог крупно победить СКА в Казани со счётом 5:2, Радулов забросил трижды
23:57
Операторы связи смогут предлагать услуги россиянам без ограничений
15:39
Единороссы проверили ход ремонта фасада в Городской больнице Святого Праведного Иоанна Кронштадтского
15:37
«Единая Россия» проведет день оказания бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге
15:16
Международный конкурс елочной игрушки. «Создай экспонат для Эрмитажа»
12:10
В Петроградском районе задержан неработающий мужчина, обманувший пенсионерку
12:06
В Московском районе задержан телефонный мошенник
11:48
Проект "Билет в будущее" в ближайшее время охватит всех школьников 6-11 классов
11:46
В Калининском районе задержали очередную мошенницу
11:42
В Выборгском районе задержан мошенник, обманувший пенсионерку
11:10
Благотворительный театральный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга – детям»
11:03
На подводной лодке «Уфа» поднят Андреевский флаг
10:57
В Калининском районе пенсионерка отдала мошенникам 1 610 000 рублей
10:54
В Петербурге 99-летняя пенсионерка отдала аферистам 800 000 рублей
09:32
В Гатчине автобус насмерть сбил пожилую женщину
09:31
Пожары тушат эффективно
09:29
В «Тойоте» начались увольнения
09:27
В Петроградском районе автоледи сбила двух пешеходов
09:26
Маткапитал на частное обучение
01:52
Баскетбольный «Зенит» в Краснодаре растерял огромное преимущество по ходу матча, но выиграл у «Локомотива» со счётом 68:62
18:52
В Петербурге дети мобилизованных и добровольцев получили бесплатные проездные билеты
18:47
В Ленобласти мужчина признан виновным в убийстве, сопряженном с сексуальным насилием, совершенном 17 лет назад
18:43
В Гатчине покажут кино о немецко-фашистском геноциде
18:37
Парламент Петербурга поддержал инициативу единороссов об усилении мер по безопасности школ
18:35
В школах Петербурга будут бесплатно показывать фильм «Ген самбиста»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Помогут мобилизованным предпринимателям

Помогут мобилизованным предпринимателям

0
48
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gov.spb.ru
Как быть бизнесменами, которые оказались мобилизованы

Мобилизация ставит перед обществом множество вопросов. Один из них: «Что делать с мобилизованными предприниматели, которые были вынуждены временно оставить свой бизнес?»

Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что таким людям будет оказана специальная поддержка. Призванным предпринимателям помогут сохранить свое дело. Так что предпринятые ранее усилия не окажутся напрасными.

Для реализации этой идеи будет разработана специальная программа. Например, с такими предпринимателями нельзя будет расторгать договоры аренды, а также начислять пеню. Еще предоставят отсрочку по платежам.

Мобилизованных бизнесменов и самозанятых временно избавят от погашения задолженностей. В общем, мобилизованных людей этой группы тоже не оставят.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-04-2022, 10:11
Бизнес опять поддержат
30-09-2022, 09:48
Мобилизованным по 100 тысяч
7-04-2020, 10:09
Пеню и штрафы ЖКХ начислять не будут
13-06-2020, 10:05
Отсрочка по платежам для предпринимателей
1-10-2022, 20:53
Для мобилизованных граждан на полигоне «Лужский» в Ленобласти после интенсивных занятий организована культурная программа
11-11-2022, 08:26
Волонтеры помогут семьям мобилизованных

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
147
Вчера, 09:32
В Гатчине автобус насмерть сбил пожилую женщину
0
93
Вчера, 09:27
В Петроградском районе автоледи сбила двух пешеходов
0
155
16-11-2022, 12:51
В центре Петербурга таксист насмерть сбил 28-летнюю женщину
0
115
16-11-2022, 11:47
В Ленобласти иномарка сбила человека, сидевшего на дороге
Наверх