Помогут мобилизованным предпринимателям

Мобилизация ставит перед обществом множество вопросов. Один из них: «Что делать с мобилизованными предприниматели, которые были вынуждены временно оставить свой бизнес?»

Глава Петербурга Александр Беглов заявил, что таким людям будет оказана специальная поддержка. Призванным предпринимателям помогут сохранить свое дело. Так что предпринятые ранее усилия не окажутся напрасными.

Для реализации этой идеи будет разработана специальная программа. Например, с такими предпринимателями нельзя будет расторгать договоры аренды, а также начислять пеню. Еще предоставят отсрочку по платежам.

Мобилизованных бизнесменов и самозанятых временно избавят от погашения задолженностей. В общем, мобилизованных людей этой группы тоже не оставят.