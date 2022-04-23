Бизнес опять поддержат

Власти Петербурга продолжают оказывать помощь городскому бизнесу. Сейчас предлагается предоставить отсрочку по налогам. Речь о региональных налогах на имущество, транспорт и землю. На такую отсрочку смогут рассчитывать обрабатывающие и социальные предприятия, киностудии, автодилеры.

Об этом заявил заместитель губернатора Алексей Корабельников. По его словам, полный перечень таких предприятий будет определен в ближайшее время. Он будет указан в постановлении городского правительства.

Губернатор Беглов отметил, что по нашей экономике был нанесен существенный удар. Хотя отразить его удалось, бизнес все равно нуждается в поддержке. Определенные меры уже были приняты, но работа в этом направлении продолжается. Предпринимателям и дальше необходимо оказывать помощь. При этом власти прислушиваются к предложениям бизнес-сообщества.