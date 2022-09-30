Мобилизованным по 100 тысяч

«Питерец.ру» отмечает, что власти Северной столицы продолжают оказывать меры поддержки мобилизованным гражданам. В частности, в Смольном утвердили единовременные выплаты.

Люди, призванные для участия в спецоперации, получат по 100 тыс. руб. Для добровольцев же эта сумма будет в 3 раза больше. Еще мобилизованным помогут с обмундированием и специальными средствами.

Кроме того, будет оказана социальная поддержка семьям. Ее характер и размеры будут определяться в зависимости от конкретной ситуации. Близкие должны будут получить необходимый социальный пакет.

Напоминаем, что президент подписал указ о частичной мобилизации граждан. Для этого вызовут примерно 1,1% тех, кто находится в запасе. Эти люди примут участие в спецоперации на Украине.