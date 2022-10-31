Минута молчания и алые цветы: в Ковалевском лесу прозвучал «Колокол памяти» — дань памяти жертвам политических репрессий.

«Вчера, 30 октября, был День памяти жертв политических репрессий, — напомнил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Никогда нельзя допускать, чтобы политические споры доходили до массовых расстрелов и репрессий. Историю мы должны учить, в том числе, и по трагическим страницам, чтобы подобное никогда не повторилось.

В рамках акции у полуразрушенного здания бывшего «Накопителя», где приговорённые к смерти проводили последние часы жизни, сегодня презентовали проект по развитию общественного пространства «Музей под открытым небом — Ковалевский лес». По замыслу авторов проекта, здесь планируется установить мемориальную «свечу памяти».