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Питерец.ру » Общество » В Петербурге вспоминают жертв репрессий у Соловецкого камня

В Петербурге вспоминают жертв репрессий у Соловецкого камня

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Опубликовал: Вадик Котов
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В День памяти жертв политических репрессий траурные акции проходят по всей стране

В День памяти жертв политических репрессий траурные акции проходят по всей стране. В Петербурге в течение всего дня на нескольких площадках читают имена репрессированных.

В ходе чтений горожане могут прочитать страницу из Ленинградского мартиролога, зажечь свечу памяти, назвать имена своих родных и близких, пострадавших от политических репрессий. На всех площадках пройдет заупокойная лития по погибшим.

К Соловецкому камню этим утром несли цветы. После этого от Троицкой площади автобус с участниками акции отправился на Левашовский мемориал, где также прошла минута молчания и церемония возложения цветов.

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