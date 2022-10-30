В Петербурге вспоминают жертв репрессий у Соловецкого камня

В День памяти жертв политических репрессий траурные акции проходят по всей стране. В Петербурге в течение всего дня на нескольких площадках читают имена репрессированных.

В ходе чтений горожане могут прочитать страницу из Ленинградского мартиролога, зажечь свечу памяти, назвать имена своих родных и близких, пострадавших от политических репрессий. На всех площадках пройдет заупокойная лития по погибшим.

К Соловецкому камню этим утром несли цветы. После этого от Троицкой площади автобус с участниками акции отправился на Левашовский мемориал, где также прошла минута молчания и церемония возложения цветов.