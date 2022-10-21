Беглов заявляет о готовности Петербурга к зиме при нехватке 4 тыс. дворников

Глава Жилищного комитета Петербурга Олег Зотов заявил о нехватке 4 тыс. дворников. Однако ранее губернатор Александр Бегловговорил о готовности города к зимнему периоду.

По словам Зотова, такой дефицит в городе можно считать «традиционным». Вакансии уже размещены, требуется более 4,3 тыс. дворников. Чиновник выразил надежду, что проблема будет решена совместными с администрацией города усилиями.

Ранее о нехватке дворников и трактористов заявляли в Комитете по труду и занятости. По данным ведомства, городу нужно почти 3 тыс. работников ручного труда и 1000 механизаторов.

Проблему такого дефицита кадров невозможно решить до начала зимнего сезона, считает координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания»,

В прошлом году «подготовка» к зиме проходила по тому же сценарию, отмечают СМИ. Губернатор Беглов заявил о готовности Петербурга к холодам, но уже после первого снегопада улицы были завалены снегом, который не смогли убрать до весны.