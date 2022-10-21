ента новостей

13:00
В Колпино задержали пьяного угонщика каршеринга
12:45
В Петербурге задержали пару «карманников» за кражу смартфона в автобусе
12:36
СПбГМТУ один из лидеров в разработке отечественного ПО
12:17
Консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова: новое заключение экспертизы
12:14
Студент Корабелки - победитель Первенства России по вольтижировке
12:12
Депутаты предлагают новые меры профилактики преступлений, совершаемых людьми с психическими расстройствами
12:10
Беглов заявляет о готовности Петербурга к зиме при нехватке 4 тыс. дворников
11:50
В Петербурге депутаты обсудили ситуацию с бездомными животными
11:46
Жители Калининского района предложили свои инициативы в программу реновации
11:45
В Петербурге 16-летняя девушка подверглась домогательствам
11:34
В Ленобласти из горевшей дачи госпитализировали мужчину с ожогами
11:20
В Ленобласти у безработного украли автомобиль за 4 миллиона рублей
10:35
В Петербурге на подростка напали трое с пистолетом
10:18
В Петербурге задержали банду мошенников, обманывавшую пенсионера
09:52
Срочно продают жилье
09:14
Медведев поставил Шольца на место
09:11
Лиз Трасс покинула пост премьер-министра Великобритании
09:05
Сколько уходит на обеды
18:56
Александр Бельский: Пришло время защищать нашу идентичность
18:52
В Мариинском дворце обсудили вопросы улучшения инвестиционного климата
18:49
Россияне будут защищены от ЛГБТ-пропаганды
16:05
В Кировском районе задержали женщину, подозреваемую в краже
16:03
Петербургские депутаты направили на рассмотрение ПАСЗР восемь законодательных инициатив
15:43
В Красносельском районе хулиган на иномарке выстрелил в воздух из ракетницы
15:34
Проект «Импакт-миссия Пятого канала» вышел в финал премии #МЫВМЕСТЕ
15:33
Учащиеся инженерных классов посетили лабораторию СПбГМТУ
15:31
Бывший руководитель УСП Барабанщиков заплатит административный штраф 250 тысяч рублей
14:56
В Пушкинском районе задержали наркодилера
14:45
В деревне Корнево в магазине избили мужчину
14:33
Начались общегородские публичные слушания по законопроекту о новом бюджете Петербурга
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Беглов заявляет о готовности Петербурга к зиме при нехватке 4 тыс. дворников

Беглов заявляет о готовности Петербурга к зиме при нехватке 4 тыс. дворников

0
36
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Яндекс
Беглов заявляет о готовности Петербурга к зиме при нехватке 4 тыс. дворников

Глава Жилищного комитета Петербурга Олег Зотов заявил о нехватке 4 тыс. дворников. Однако ранее губернатор Александр Бегловговорил о готовности города к зимнему периоду.

По словам Зотова, такой дефицит в городе можно считать «традиционным». Вакансии уже размещены, требуется более 4,3 тыс. дворников. Чиновник выразил надежду, что проблема будет решена совместными с администрацией города усилиями.

Ранее о нехватке дворников и трактористов заявляли в Комитете по труду и занятости. По данным ведомства, городу нужно почти 3 тыс. работников ручного труда и 1000 механизаторов.

Проблему такого дефицита кадров невозможно решить до начала зимнего сезона, считает координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания»,

В прошлом году «подготовка» к зиме проходила по тому же сценарию, отмечают СМИ. Губернатор Беглов заявил о готовности Петербурга к холодам, но уже после первого снегопада улицы были завалены снегом, который не смогли убрать до весны.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-02-2020, 09:13
Пришла настоящая зима
28-10-2015, 15:40
Дорожные службы Ленобласти отчитались о готовности к зиме
19-03-2021, 15:32
В Петербург завезли новую партию "Спутника V"
4-01-2021, 12:38
Губернатор Санкт‑Петербурга подписал постановления по поддержке рынка труда и занятости
12-12-2014, 14:13
Начальство бьет тревогу по поводу готовности города к зиме
2-12-2019, 07:38
Зима началась с борьбы со снегом

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
119
Вчера, 14:03
В Московском районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
0
181
19-10-2022, 11:34
На трассе "Кола" столкнулись "Ленд Ровер" и грузовой "Исузу"
0
225
17-10-2022, 14:11
В Ленобласти автомобиль "ВАЗ-2106" вылетел в кювет. Водитель погиб
0
183
17-10-2022, 10:16
В Ленобласти маршрутка столкнулась с автомашиной пожарных
Наверх