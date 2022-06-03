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Питерец.ру » Общество » После провала мусорной и транспортных реформ рейтинг Беглова опустился до нуля — Полежаев

После провала мусорной и транспортных реформ рейтинг Беглова опустился до нуля — Полежаев

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Опубликовал: Anton78
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Яндекс
После провала мусорной и транспортных реформ рейтинг Беглова опустился до нуля — Полежаев

Провал мусорной и транспортной реформ в Петербурге повлиял на рейтинг губернатора Александра Беглова, который практически, достиг нулевой отметки. Такое мнение выразил политолог Вадим Полежаев, автор Telegram-канала «Агентство новостей политики».

Очередная реформа Смольного вместо обещанных удобств создала много проблем для горожан, включая проживающих в пригородах Петербурга, отметил Полежаев.

«Итогом транспортной реформы в Петербурге стала практически полная транспортная блокада жителей пригородов-спутников Петербурга - Ломоносова, Пушкина и родного для Беглова Курортного района», —  написал он в своем Telegram-канале.

По словам Полежаева, «рейтинг Беглова находится на нуле». Неспособность губернатора адекватно реагировать на конструктивную критику горожан и оперативно устранять недочеты подпортили его репутацию. За период правления Беглов так и не смог выстроить доверительные отношения с жителями Петербурга и стать хорошим хозяйственником для города.

«Не удивительно, что по каждому кейсу в отношении чиновников Смольного возбуждаются уголовные дела», - резюмировал Полежаев.

За более чем два месяца действия транспортной реформы петербуржцы столкнулись с множеством проблем. Однако все обращения горожан Смольный продолжает систематически игнорировать.

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