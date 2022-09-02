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Питерец.ру » Общество » «Можно приписать нули»: жители Петербурга назвали фантастикой обещанную Смольным зарплату в 100 тысяч к 2025 году

«Можно приписать нули»: жители Петербурга назвали фантастикой обещанную Смольным зарплату в 100 тысяч к 2025 году

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Опубликовал: Anton78
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«Можно приписать нули»: жители Петербурга назвали фантастикой обещанную Смольным зарплату в 100 тысяч к 2025 году

Петербуржцы с удивлением встретили прогноз Смольного о росте средней зарплаты в городе в ближайшие годы.

Напомним, что врио главы Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов назвал среднюю номинальную зарплату в 2022 году в 81,3 тысяч рублей. При этом через год она составит 88,4 тысячи рублей, в 2024 году — 96 тысяч рублей, а в 2025 все 103,6 тысяч рублей.

Жители города на Неве поинтересовались, у кого именно поднимется зарплата.

 

 

Они объяснили, что их реальные заработки значительно меньше, приведя в пример оклад няни в детском саду или зарплату сотрудников музея.



Петербуржцы посоветовали чиновникам Смольного смело пририсовывать к озвученным цифрам нули, поскольку прогноз все равно больше похож на фантастику.

Горожане назвали обещания администрации Беглова циничными и издевательсткими, а также сравнили их с грабежом людей. Жители Северной столицы не понимают, какими расчетами руководствуется Смольный для подобных заявлений.

Напомним, что в этом году Беглов поднял зарплату себе и своим подчиненных, мотивировав это «особыми условиями труда». Позже в одном из интервью он заявлял о росте доходов граждан, которые были очень удивлены таким словам.

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