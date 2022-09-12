Петербург представит многообразие национальных кухонь

17 сентября с 11:00 до 19:00 в Приморском парке Победы (у фонтана) пройдёт «Санкт-Петербургский фестиваль национальных кухонь». Торжественное открытие Фестиваля национальных кухонь состоится в 12.00.

Впервые в этом году мероприятие поддержали не только шеф-повара ведущих ресторанов Северной столицы, но и популярные фудблогеры. 30 августа они приняли участие в фуд-баттле, где 15 команд представили на суд экспертов блюда русской, удмуртской, израильской, европейской, латиноамериканской, французской, мексиканской, итальянская, кавказской, японской, корейской, паназиатской кухонь. Участники удивили членов жюри не только вкусом своих национальных сетов из закуски, горячего и десерта, но и оригинальностью подачи. Имена победителей этого фуд-баттла будут объявлены на Фестивале.

Гостей мероприятия также ждёт много сюрпризов и активностей. Выступления творческих коллективов, конкурсы, призы и подарки. Но самое главное - это возможность познакомиться с лучшими предложениями ресторанного рынка Петербурга, попробовать самые изысканные блюда, прикоснуться к традициям кухонь мира. Также гости фестиваля бесплатно смогут продегустировать представленные на Фестивале национальные кухни.

Вход на мероприятие свободный. Но кто не сможет прийти на Фестиваль, сможет наблюдать за ним в прямом эфире в нашей группе в ВКонтакте (https://vk.com/domnac_spb).

Напомним, «Санкт-Петербургский фестиваль национальных кухонь» проходит с 2014 года. Он объединяет разные культуры и традиции.

Организатор мероприятия - Санкт-Петербургский Дом национальностей, при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Программа:

Время проведения Фестиваля: 11:00-19:00

12.00 – Официальное открытие

12.00 – 16.00 – Проведение трансляции в ВК

12.00 – 16.00 – Выступление национальных коллективов

12.30-16.30 – Проведение дегустации

16.00-18.00 – Молодежная программа

18.00-19.00 – Работа DJ