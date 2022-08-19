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Питерец.ру » Культура » Фестиваль особенностей национальных кухонь

Фестиваль особенностей национальных кухонь

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Опубликовал: Вадик Котов
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С 26 августа по 8 сентября на Московской площади будет проходить «Фестиваль особенностей национальных кухонь».

С 26 августа по 8 сентября на Московской площади будет проходить «Фестиваль особенностей национальных кухонь».

В Санкт-Петербурге проживает более 200 национальностей. Каждая национальность обладает своей идентичностью, отражающейся в культуре, обычаях, традициях, особенностях национальной кухни. «Фестиваль особенностей национальных кухонь» станет новой объединяющей традицией Санкт-Петербурга.

Торжественное открытие фестиваля будет посвящено личности Императора Петра I, 350 лет со Дня рождения которого мы отмечаем в этом году.  Петр Великий коренным образом преобразовал не только территорию Российского государства, но и его культуру и быт. При его непосредственном участии было создано великое (кулинарное) посольство, что ознаменовало новый этап развития кухни в стране. Благодаря Императору  на русском столе появились и прижились кольраби, баклажаны, петрушка, сельдерей, шпинат, сахарная свекла, тмин, мята, в страну были завезены незаменимые ныне фасоль и картофель, С лёгкой руки  Петра I  в русскую кухню были привнесены ранее неведомые сочетания продуктов, новая рецептура, технология приготовления, посуда, и, как следствие, кулинарные традиции, характерные для  немецкой, голландской, шведской и английской кухонь.

Основав в 1703 году Санкт-Петербург, Петр I объединил в этом городе культуру Европы и народов России. Поэтому гастрофестиваль станет объединяющим звеном европейских кухонь и национальных кухонь народов нашей страны.

Фестиваль будет работать ежедневно с 11.00 до 21.00. Гости фестиваля смогут не только насладиться блюдами национальных кухонь (русской, чешской, турецкой и других), но и узнать секреты их приготовления. А самые активные и любознательные даже сами попробуют приготовить некоторые блюда под руководством опытных поваров.

Пространство фестиваля будет поделено на несколько зон:

  1. Потешный сад – зона, в которой расположатся любимые всеми детьми аттракционы: электромобили, батуты, баскетбол, футбол, карусель, паровозик; будут продаваться сладкая вата, вареная кукуруза, поп-корн, яблоки в карамели.
  2. Каретный двор – зона передвижных точек питания представителей различных кухонь мира (американская (бургеры), чешская (трдельники), русская (блины) и т.д.)
  3. Великое посольство – рест-зона, где расположатся точки ресторанов с национальными кухнями
  4. Ярким центром притяжения всех гостей фестиваля станет концертная зона «Ассамблея». В выходные дни в этой зоне выступят представители национальных культур, исполнители эстрады, будут представлены песни и танцы разных народов мира.

Фестиваль проходит при поддержке Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

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