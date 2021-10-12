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Питерец.ру » Культура » Праздничное мероприятие «Фестиваль культуры народов Китая»

Праздничное мероприятие «Фестиваль культуры народов Китая»

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петербурге на площадке Большого ресторана «Цинь» состоится праздничное мероприятие "Фестиваль культуры народов Китая"

15 октября 2021 года в Санкт-Петербурге на площадке Большого ресторана «Цинь» (СПб., 16-я линия Васильевского острова, д.83) в 18.00, состоится праздничное мероприятие "Фестиваль культуры народов Китая". Организаторами для гостей мероприятия подготовлено немало сюрпризов: работа тематической выставки, состоящей из предметов быта и декоративно-прикладного искусства китайцев, фотовыставка, отражающая историю и современность китайского народа; проведение тематических мастер-классов по китайскому каллиграфическому письму; изучению китайского языка для всех возрастов; традиционная китайская чайная церемония; мастер-классы по китайским настольным играм (Го, Маджонг, китайские шашки); дегустация блюд китайской национальной кухни. В программе фестиваля состоится концертная программа -  гости фестиваля увидят номера от студии восточного танца Asian Diamond, лауреата международных конкурсов Пэн Иньлай, мастера Ли Юн с музыкальными импровизации, шоу с боевыми элементами ушу представит Центр китайской культуры «Диалог», состоится этно-дефиле национальных костюмов народов Китая. Творческие номера представят лауреат общероссийских конкурсов, исполнительница русских народных песен Валентина Лебедева, бурят-монгольский танцевальный ансамбль "Ая-Ганга», ансамбль «Ритмы гор», Инициатор мероприятия – Санкт-Петербургский Дом национальностей при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Вход свободный!

Приглашаются все желающие!

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