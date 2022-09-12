В Петербурге состоялся «Фестиваль особенностей национальных кухонь»

С 26 августа по 8 сентября на Московской площади состоялся «Фестиваль особенностей национальных кухонь».

Торжественное открытие фестиваля было посвящено личности Императора Петра I, 350 лет со дня рождения которого мы отмечаем в этом году.

Со сцены к зрителям обратился «сам Император Пётр I».

Петр Великий коренным образом преобразовал не только территорию Российского государства, но и его культуру и быт. При его непосредственном участии было создано Великое (кулинарное) посольство, что ознаменовало новый этап развития кухни в стране. Благодаря Императору на русском столе появились и прижились кольраби, баклажаны, петрушка, сельдерей, шпинат, сахарная свекла, тмин, мята, в страну были завезены незаменимые ныне фасоль и картофель, С лёгкой руки Петра I в русскую кухню были привнесены ранее неведомые сочетания продуктов, новая рецептура, технология приготовления, посуда, и, как следствие, кулинарные традиции, характерные для немецкой, голландской, шведской и английской кухонь.

В «Фестивале особенностей национальных кухонь» нашли своё отражение традиции азиатской, европейской, американской кухонь и национальных кухонь народов нашей страны. Представителями азиатской кухни были: компания «Кунг-Фу-Азиан бар» с фирменным блюдо «Баоцзы» и фудтрак «Годзи покушал», уникальное турецкое мороженое, которое сначала необходимо поймать. Страны Кавказа и Закавказья представляли корнеры «Дело вкуса», «Славянский гриль», где повара делились изысками мясных блюд в различных вариациях. Американская кухня была представлена фудтраком «Mr. Jorman». Наша родная кухня радовала гостей блинчиками от компании «Теремок», коренным Питерским блюдом от кафе «Корюшка», ну и конечно русским блюдом «Яблоки в карамели».

Пространство фестиваля было поделено на несколько зон:

Потешный сад – зона, в которой располагались любимые всеми детьми аттракционы: электромобили, батуты, карусель, паровозик, продавались сладкая вата, вареная кукуруза, поп-корн, яблоки в карамели. Особый восторг у детей вызвал аттракцион «Поймай меня», где продавец устраивал для каждого покупателя настоящее шоу с ловлей мороженого.

Каретный двор – зона передвижных точек питания представителей различных кухонь мира. Здесь были представлены русская (блины), европейская (норвежские вафли, литовские пирожки), американская (бургеры, хот-доги), азиатская (шаверма, пуноппан) и многие другие кухни.

Великое посольство – рест-зона, где располагались точки ресторанов с национальными кухнями.

Ярким центром притяжения всех гостей фестиваля стала концертная зона «Ассамблея». В выходные дни в этой зоне выступали известные петербургские артисты: Государственный ансамбль танца «Барыня», ансамбль удмуртов «Невский Италмас», л.м.к. Александр Аракелов, Анна Ричч, кавер-группа «3 + 2», фольк-шоу-группа «Ярмарка», певица Афина и другие.

В палатке у сцены в течение нескольких часов проходили мастер-классы по приготовлению популярнейшего и всеми любимого блюда русской кухни – блинов – под руководством опытного мастера-шефа блинопёка ресторана «Теремок». Профессиональный барриста обучал всех желающих основам латте-арта – рисования на кофейной пенке. У детей особой популярностью пользовался мастер-класс по карвингу – фигурному вырезанию из фруктов.

На сцене тоже проходили мастер-классы. Шеф-повар готовил необычное блюдо «Смореброд» - салат на большом слегка обжаренном куске хлеба.

Конкурсы среди поваров – участников Фестиваля проходили в выходные дни на сцене. Компетентное жюри выбирало победителей по нескольким номинациям: «Вкусовые качества», «Оригинальная подача», «Лучшая презентация блюда». Зрительское жюри определило победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».

Несколько помешала работе Гастрофестиваля погода. В дни, когда шёл проливной дождь, людей на Московской площади становилось заметно меньше. Зато в солнечные дни от посетителей на фестивале, что называется «отбоя не было».