Следственный комитет заинтересовался отношением Смольного к памятникам

Представители регионального управления СК сообщили, что их сотрудники этот обыск не производили, стало быть, речь идет о Центральном аппарате и инициативе самого председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Подобные мероприятия подтверждают, что СК, по крайней мере, центральный его аппарат, всерьез обеспокоен ситуацией с сохранением исторической архитектуры Санкт-Петербурга и волной сносов, прокатившейся по городу. Чего нельзя сказать о самом Смольном.

Проблема в том, что памятники в Санкт-Петербурге оказались даже более уязвимы, чем рядовая историческая застройка. Первые охраняются городским законом 820 «О границах объединенных зон охраны», а памятники — законодательством об объектах культурного наследия. Судьба их, по сути, находится в руках КГИОП, который на основании историко-архитектурной экспертизы может согласовать любые работы. Самое страшное в том, что снос на территориях памятников архитектуры после проведения такой экспертизы – явление для Петербурга довольно обыденное, хоть и сопряжено с протестными акциями градозащитников и негодованием общественников. Например, снос лицевого флигеля прачечного корпуса Патриотического института на Большом проспекте Васильевского острова – памятника федерального значения. С рядовой исторической застройкой ситуация иная – на нее распространяется режим объединенной охранной зоны, который например, запрещает, снос.

Это значит, что чисто гипотетически под снос может пойти даже Конюшенное ведомство, которое в последние годы привлекает к себе повышенное внимание со стороны девелоперов и горожан. Доведенный до аварийного состояния объект культурного наследия федерального значения неоднократно предлагали отреставрировать с перспективой дальнейшего использования под современные функции. Однако лишь в текущем году состоялся аукцион, по итогам которого объект перешел по программе «Рубль за метр» компании ООО «Бахчисарай», которая занимается розничной торговлей продуктами, напитками и табачными изделиями. Многие эксперты убеждены в том, что компания с уставным капиталом в 100 тысяч рублей и отсутствием опыта работы с исторической застройкой не справится с возложенными на нее надеждами, а значит, одна из жемчужин исторического центра будет продолжать разрушать.

Стоит напомнить, что исторический центр Санкт-Петербурга является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Не только сносы зданий, но и доведение до аварийного состояния – отличительные особенность «заботы» об архитектуре города на Неве. На практике выходит так, что судьба наследия, которым славится Петербург, небезразлична самим местным жителям и даже центральному аппарату СК, но никак не городским властям. Это отмечает и журналист Ксения Собчак. «Чиновник питерский – это, конечно, первый враг красоты, вкуса, альтруизма и гармонии», – ранее писала она в своем блоге.

22 августа Следственный комитет провел обыски в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) по уголовному делу о сносе исторических зданий.