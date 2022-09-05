Активист Костров рассказал о создающих позитивную повестку вокруг КРТ Смольного ботах

Проплаченные Смольным «боты» пытаются создать в соцсетях позитивную повестку вокруг закона о «Комплексном развитии территории» (КРТ), подразумевающего снос «хрущевок» в Петербурге. На появление однотипных постов в поддержку КРТ активисты и эксперты обратили внимание еще в августе.

Координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров предполагает, что эту «рекламу» заказал ЦУР. При этом сам общественник активно выступает против реновации, что обернулось для него десятками блокировок в каналах.

«Нигде не хотят слышать мой категоричный протест против продвижения предательских поправок. Скрывающиеся за анонимными никнеймами администраторы, работающие на ЦУР и Смольный, не стесняются выливать грязь на независимых от власти активистов. Оно и понятно, монополизировать протест не удалось, теперь остается работать по грязным методичкам», — написал он.

Как заметил политтехнолог Вадим Полежаев, «авторы» проплаченной рекламы еще не проявили фантазии и приводят мало аргументов в пользу «реновации», иногда еще и грубо перевирая положения нового закона.

Напомним, губернатор Александр Беглов подписал закон 30 июня. Инициативу Смольного при этом критикуют не только петербуржцы, но и экспертное сообщество.