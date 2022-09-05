ента новостей

12:00
В Петербурге неизвестный швырнул «коктейль Молотова» в автобус
11:53
«Социальный Петербург» вновь объединит лидеров некоммерческих организаций России
11:49
Депутаты предлагают расширить льготы для людей с ограниченными возможностями
11:48
Активист Костров рассказал о создающих позитивную повестку вокруг КРТ Смольного ботах
11:09
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке теплохода «Северянка»
11:03
На КАД между развязками с ЗСД и Парашютной улицей четыре раза за ночь будут полностью перекрывать движение
10:57
В Ленобласти пожилая женщина скончалась после пожара в доме с мансардой
10:46
Пройдет новый форум классруков
09:43
Канадские власти разыскивают двух подозреваемых в массовых ножевых ранениях, в результате которых 10 человек погибли и 15 получили ранения
09:38
Чего добились предприятия благодаря поддержке
09:08
Петербург в лидерах по спаду заболеваемости
01:25
После поражения от волейбольного «Зенита» «Динамо-ЛО» смогло всухую обыграть уфимский «Урал» в рамках Кубка России
00:48
«Зенит» одержал волевую победу над «Спартаком» и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Российской Премьер-Лиги
18:56
Александр Бельский поздравил колпинцев с 300-летием города
16:16
В Ленобласти пожилая женщина отдала лжебезопаснику ВТБ 90 тысяч рублей
16:06
В Ленобласти 11-летний мальчик на самокате и столкнулся с автомобилем
16:00
СМИ обратили внимание на исчезновение символа СВО с пиджака Беглова
01:42
Никишин и Жафяров соорудили победную шайбу СКА, а «Торпедо» Ларионовых не хватило трёх секунд до сирены
19:44
Александр Хинштейн: «Более 20 000 Волонтёров Победы стали соорганизаторами Международной акции «Диктант Победы»
18:12
Депутат Акимов раскритиковал решение МССС убрать ночные смены
17:24
Первокурсники Санкт-Петербургского военного института Росгвардии приняли Военную присягу
15:51
В Ленобласти росгвардейцы приняли участие во Всероссийской видеоакции «Наследники Победы»
15:45
Мариинский дворец стал одной из площадок «Диктанта Победы»
14:19
В Петербурге почтили память жертв теракта в Беслане
09:15
Обучаются по российской программе
09:06
Прививают без выходных
08:25
Что приводит к тромбозу
20:50
Чемпинат КХЛ – 2022/2023 начался с разгромной победы ЦСКА над «Металлургом», виноват ли Николай Голдобин?
20:37
«Можно приписать нули»: жители Петербурга назвали фантастикой обещанную Смольным зарплату в 100 тысяч к 2025 году
11:00
В Комтрансе новый глава
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Активист Костров рассказал о создающих позитивную повестку вокруг КРТ Смольного ботах

Активист Костров рассказал о создающих позитивную повестку вокруг КРТ Смольного ботах

0
21
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
Активист Костров рассказал о создающих позитивную повестку вокруг КРТ Смольного ботах

Проплаченные Смольным «боты» пытаются создать в соцсетях позитивную повестку вокруг закона о «Комплексном развитии территории» (КРТ), подразумевающего снос «хрущевок» в Петербурге. На появление однотипных постов в поддержку КРТ активисты и эксперты обратили внимание еще в августе.

Координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров предполагает, что эту «рекламу» заказал ЦУР. При этом сам общественник активно выступает против реновации, что обернулось для него десятками блокировок в каналах.

«Нигде не хотят слышать мой категоричный протест против продвижения предательских поправок. Скрывающиеся за анонимными никнеймами администраторы, работающие на ЦУР и Смольный, не стесняются выливать грязь на независимых от власти активистов. Оно и понятно, монополизировать протест не удалось, теперь остается работать по грязным методичкам», — написал он.

Как заметил политтехнолог Вадим Полежаев, «авторы» проплаченной рекламы еще не проявили фантазии и приводят мало аргументов в пользу «реновации», иногда еще и грубо перевирая положения нового закона. 

Напомним, губернатор Александр Беглов подписал закон 30 июня. Инициативу Смольного при этом критикуют не только петербуржцы, но и экспертное сообщество.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-03-2017, 20:28
Высказали протест
4-06-2018, 09:19
Протест против свалок
19-07-2016, 09:57
Митинга против «пакета Яровой» не будет?
6-03-2018, 09:47
Протест против ареста Михайлова
16-01-2018, 07:45
Геи решили судиться со Смольным
21-07-2022, 18:48
Вишневский раскритиковал постановочный характер эфира ЦУР о «реновации по-бегловски»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
93
Вчера, 16:06
В Ленобласти 11-летний мальчик на самокате и столкнулся с автомобилем
0
204
29-08-2022, 13:20
В Ленобласти пьяный угонщик автомобиля стал фигурантом двух уголовных дел
0
232
29-08-2022, 11:32
В Петербурге три человека погибли в ДТП на Софийской овощебазе
0
245
27-08-2022, 13:17
В Ленобласти столкнулись два ВАЗ-2121, три человека пострадали
Наверх