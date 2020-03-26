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Питерец.ру » Культура » Общественники запускают онлайн опрос о состоянии объектов культурного наследия

Общественники запускают онлайн опрос о состоянии объектов культурного наследия

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Опубликовал: Вадик Котов
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Народный фронт в Петербурге запускает онлайн опрос о состоянии объектов культурного наследия в городе

Народный фронт в Санкт-Петербурге начинает опрос граждан о состоянии объектов культурного наследия в городе. Общественники просят петербуржцев рассказать о том, какие, по их мнению, памятники архитектуры нуждаются в ремонте и сохранении. Любой желающий может пройти онлайн-анкетирование в группах ОНФ в Петербурге в социальных сетях.

ОНФ в Петербурге уже не раз обращал внимание властей города на необходимость сохранения памятников культуры. Так, Народный фронт в Петербурге просит профильные структуры города включить некоторые объекты в перечень на проведение работ по сохранению культурного наследия.

Активисты ОНФ занимаются вопросом сохранения деревянных домов – памятников деревянного зодчества. В Сестрорецке общественники держат на контроле судьбу загородного дома губернского секретаря Людомира Змигродского. Этот старинный дом начала XX века – объект культурного наследия регионального значения и один из последних памятников деревянной дачной архитектуры в стиле модерн. Здесь уже несколько раз случались пожары. Другие деревянные здания Сестрорецка также привлекали
внимание общественников. Это дача титулярного советника Н.М. Кочкина, в которой уже несколько раз происходили обрушения конструкций.

«Для Петербурга как для культурной столицы России вопрос сохранения и восстановления объектов культурного наследия очень актуален. У нас в городе много достопримечательностей, которые мы обязаны хранить для наших будущих поколений. Для этого нужна совместная работа общественников, граждан и представителей исполнительных органов государственной власти. Мы направили обращение в КГИОП с просьбой осуществить взаимодействие с профильными органами власти по вопросу сохранения этих памятников», - отметил член регионального штаба Народного фронта в Санкт-Петербурге Дмитрий Ефимов.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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