Общественники запускают онлайн опрос о состоянии объектов культурного наследия

Народный фронт в Санкт-Петербурге начинает опрос граждан о состоянии объектов культурного наследия в городе. Общественники просят петербуржцев рассказать о том, какие, по их мнению, памятники архитектуры нуждаются в ремонте и сохранении. Любой желающий может пройти онлайн-анкетирование в группах ОНФ в Петербурге в социальных сетях.
ОНФ в Петербурге уже не раз обращал внимание властей города на необходимость сохранения памятников культуры. Так, Народный фронт в Петербурге просит профильные структуры города включить некоторые объекты в перечень на проведение работ по сохранению культурного наследия.
Активисты ОНФ занимаются вопросом сохранения деревянных домов – памятников деревянного зодчества. В Сестрорецке общественники держат на контроле судьбу загородного дома губернского секретаря Людомира Змигродского. Этот старинный дом начала XX века – объект культурного наследия регионального значения и один из последних памятников деревянной дачной архитектуры в стиле модерн. Здесь уже несколько раз случались пожары. Другие деревянные здания Сестрорецка также привлекали
внимание общественников. Это дача титулярного советника Н.М. Кочкина, в которой уже несколько раз происходили обрушения конструкций.