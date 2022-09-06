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Питерец.ру » Общество » Нужны сотрудники с высшим образованием

Нужны сотрудники с высшим образованием

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Специалисты с высшим образованием востребованы на рынке труда

Высшее образование ценится в нашей стране. Эти специалисты могут рассчитывать на хорошие рабочие места. Особенно, если человек выбрал востребованную и высокооплачиваемую профессию.

Петербург оказался в числе регионов с наиболее высоким процентом выпускников вузов среди работников. Лидерами здесь стали Москва и Северная Осетия, где работников с высшим образованием оказалось более половины.

Третье и четвертое место в этом рейтинге заняли Ингушетия и ЯНАО. Ну а Петербург замкнул «пятерку» сильнейших. Примечательно, что за последние 20 лет доля российских сотрудников с высшим образованием увеличилась в 1,5 раза.

Установлено, что 61% компаний ищут именно сотрудников с дипломом вуза. Причем важным является не только наличие высшего образования, но и определенная специализация.

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