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Питерец.ру » Общество » Требуется ли высшее образование?

Требуется ли высшее образование?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
1rre.ru
Нужно ли иметь высшее образование при устройстве на работу?

Наличие высшего образования является серьезным плюсом. Человек, окончивший вуз, имеет преимущество перед другими специалистами. К тому же в некоторых случаях такой диплом становится обязательным условием при приеме на работу.

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица заняла 4 место в стране по требовательности к наличию высшего образования. В Петербурге 12% вакансий предполагают обязательное наличие вузовского диплома. Что касается СЗФО, то там «вышка» требуется для 11% вакансий.

Чаще всего диплом вуза необходим при приеме на работу в сфере образования и науки. Доля таких вакансий составляет 33%. Еще высшее образование требуется для бухгалтеров (29%), кадровиков (29%) и специалистов по закупкам (27%). Если говорить о ресторанах, гостиничном бизнесе и транспорте, то там вакансий, предполагающих наличие вузовского диплома, всего лишь 2-3% от общего числа предложений.

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