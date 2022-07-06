Требуется ли высшее образование?

Наличие высшего образования является серьезным плюсом. Человек, окончивший вуз, имеет преимущество перед другими специалистами. К тому же в некоторых случаях такой диплом становится обязательным условием при приеме на работу.

«Питерец.ру» сообщает, что Северная столица заняла 4 место в стране по требовательности к наличию высшего образования. В Петербурге 12% вакансий предполагают обязательное наличие вузовского диплома. Что касается СЗФО, то там «вышка» требуется для 11% вакансий.

Чаще всего диплом вуза необходим при приеме на работу в сфере образования и науки. Доля таких вакансий составляет 33%. Еще высшее образование требуется для бухгалтеров (29%), кадровиков (29%) и специалистов по закупкам (27%). Если говорить о ресторанах, гостиничном бизнесе и транспорте, то там вакансий, предполагающих наличие вузовского диплома, всего лишь 2-3% от общего числа предложений.