Критика дистанционного образования

Переход школьников на дистанционное образование стал вынужденной мерой, вызванной пандемией коронавируса. Возможно, дистанционные технологии войдут в практику школ. Но пока реализация такой системы оставляет желать лучшего.

Можно с уверенностью сказать, что эксперимент со школьной дистанционкой не удался. Так считают многие специалисты. В частности, руководитель петербургской гимназии Татьяна Щур заявила, что происходящее в школах не является дистанционным образованием. Учителя лишь дают детям домашнее задание, а потом контролируют его выполнение.

По словам Щур, реального примера дистанционного образования с платформами, мессенджерами и видеорядом мы не видим. «Питерец.ру» считает, что критика этого эксперимента вполне обоснована. В настоящий момент качество дистанционного образования низкое.