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Питерец.ру » Общество » Дефицит мест в школах Петербурга вынуждает родителей нарушать закон

Дефицит мест в школах Петербурга вынуждает родителей нарушать закон

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Опубликовал: Anton78
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Дефицит мест в школах Петербурга вынуждает родителей нарушать закон

В Петербурге мужчина пытался дать взятку в размере 200 000 рублей за то, чтобы его сына зачислили в первый класс одной из школ Приморского района. «Предприимчивого» родителя задержали.

Наиболее вероятно, такой крупный размер «благодарности» связан со статусом школы. Она является образцово-показательной и ведет прием по собственной методике.

Примечательно, что подобная ситуация наблюдается во многих районах. Родители готовы идти на преступления, ведь мест для первоклассников в петербургских школах не хватает. О дефиците заведений говорили еще в 2021 году. Так, представители Контрольно-счетной палаты сообщали о нехватке 47,3 тысяч мест для школьников.

Перед нынешним учебным годом родители снова забили тревогу. Они отметили, что подача документов в несколько школ не дает гарантии, что ребенка примут. Так, детям из ЖК «Балтийская жемчужина» не хватило 359 мест.

Темпы строительства новых школ не успевают удовлетворять потребности горожан. Каждый год появляется около 7 тыс. новых мест, однако дефицит растет на 20 тысяч. Несмотря на обещания губернатора Александра Беглова изменить ситуацию в лучшую сторону, чиновники Смольного не могут решить проблему с недостатком социальной инфраструктуры в Петербурге.

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