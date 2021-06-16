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Питерец.ру » Общество » В Петербурге не хватает школ

В Петербурге не хватает школ

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербургский депутат поднял проблему переполненных школ

Проблема школ – один из злободневных вопросов современного общества. Здесь постоянно возникают какие-то сложности. То с безопасностью не все в порядке, то с учебным процессом. В общем, трудностей в данной сфере хватает.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице прошел круглый стол, посвященный проблемам школ. Депутат Александр Тетердинко высказался относительно нехватки образовательных учреждений. По словам парламентария, особенно остро эта проблема стоит в Красном Селе.

Школы там переполнены, из-за чего под учебные классы используются другие свободные площади. Руководители школ просто вынуждены оборудовать эти места под кабинеты. Однако такой подход не всегда безопасен для детей. Подобные проблемы наблюдаются и в некоторых других районах.

Еще из-за нехватки школ дети вынуждены ходить в заведение, находящееся далеко от дома. По словам Тетердинко, получается какое-то издевательство над школьниками, родителями и учителями. Депутат ЗакСа считает, что решить эту проблему быстро не получится. К тому же в данном случае потребуется вмешательство федеральных властей.

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