В Петербурге водную полицию хотят оснастить гидроциклами

Для подразделений транспортной полиции Петербурга на воде могут приобрести гидроциклы с тем, чтобы ускорить устранение возможных правонарушений и поимку преступников, информирует 78.ru, ссылаясь на соответствующее заявление руководителя Главное управление на транспорте МВД России Олега Калинкина.

"У водной полиции могут появиться гидроциклы, это поможет быстрее фиксировать аварии на каналах в Петербурге", — приводит издание сообщение Калинкина.

Не так давно обозначенные плавсредства были приобретены для нужд линейного отдела на водном транспорте УТ МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО): сотрудникам инстанции передали "на вооружение" четыре гидроцикла с необходимой экипировкой.

Мощность гидроцикла составляет порядка 300 лошадиных сил; за три секунды он способен разгоняться до 80 км/час.