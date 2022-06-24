Чем опасны ежики

В советских мультфильмах ежик всегда был положительным персонажем. Этого милого зверька изображали только в позитивном ключе. Экранный образ наделялся добродетелями. Благодаря этому, ежики вызывали положительные эмоции.

Однако эти представители животного мира не такие уж и безобидные. По словам биолога Павла Глазкова, ежи могут быть опасны. Они являются переносчиками различных болезней, в том числе – бешенства. Это заражение происходит через укус, укол иголками и слюну. Кстати, кусаются эти зверьки довольно болезненно.

Так что милый вид ежика не должен вводить вас в заблуждение. Этих животных ни в коем случае нельзя брать на руки. При встрече со зверьками следует проявлять осторожность и бдительность.

«Питерец.ру» отмечает, что во время летнего сезона жители города стали чаще встречать ежей. Их замечают на улицах Петербурга. Обычно это происходит вечером и ночью.