Гадюки пробудились

Заказник «Сестрорецкое болото» стал местом скопления ядовитых змей. На этой территории пробудились гадюки. Так что гостям следует проявлять особую осторожность. Иначе можно подвергнуться внезапной атаке.

По словам специалистов, пробуждению гадюк поспособствовала теплая погода. Сейчас в траве прячется большое количество этих змей. Причем из-за природного окраса их довольно трудно обнаружить.

Обычно гадюка не собирается нападать на человека. Такое поведение не является типичным для этих змей. Но нападение происходит, если змея чувствует опасность. В такие моменты гадюка сворачивается в клубок и бросается в атаку. Поэтому людям не нужно находиться там, где греются змеи.

«Питерец.ру» отмечает, что пока неизвестно, когда гадюки покинут это место. Возможно, они уйдут при наступлении прохладной погоды.