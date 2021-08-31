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Питерец.ру » Экономика » Что с новыми обязанностями застройщиков?

Что с новыми обязанностями застройщиков?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
У девелоперов Петербурга появятся новые обязательства

Градостроительная комиссия города будет определять социальные обязательства застройщиков. Эти изменения коснутся всех петербургских девелоперов. Теперь строители должны будут заниматься развитием социальной инфраструктуры.

Сегодня нередко возникает проблема, когда люди получают квартиру, но в районе отсутствуют школы и поликлиники. Строительства этих социальных объектов семьям приходится ждать годами. Для многих такая ситуация является неприемлемой.

В результате в Госдуме рассмотрят изменения в Градостроительном кодексе. Ожидается, то новый документ будет разработан и одобрен уже в этом году. Это обяжет девелоперов заниматься не только жилыми домами, но и социальными объектами.

«Питерец.ру» считает, что грядущие изменения назрели. Это болезненный вопрос, который необходимо решать в срочном порядке. Надеемся, что дело здесь сдвинется с мертвой точки.

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