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Питерец.ру » Общество » Потерявшим работу из-за санкций помогут

Потерявшим работу из-за санкций помогут

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
В Петербурге помогут людям, которые лишились работу из-за санкций

Санкции Запада ударили по обычным гражданам. С рынка ушли иностранные компании, из-за чего многие россияне потеряли работу. Это же коснулось и российских предприятий, пострадавших от ухудшения экономической ситуации. Правительство Петербурга принимает определенные меры поддержки таких граждан. В Смольном заявили, что людям, потерявшим работу из-за санкций, могут предоставить временные вакансии. Еще для таких граждан планируются оплачиваемые общественные работы.

«Питерец.ру» отмечает, что уровень безработицы в Петербурге составляет 2%. Он считается наиболее низким в стране. В городе делают все возможное, чтобы ситуация на рынке труда не ухудшалась. Правительство работает над тем, чтобы поддерживать бизнес и обычных граждан. Это крайне важно в столь непростых экономических условиях, в которых оказались петербуржцы.

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