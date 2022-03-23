Потерявшим работу из-за санкций помогут

Санкции Запада ударили по обычным гражданам. С рынка ушли иностранные компании, из-за чего многие россияне потеряли работу. Это же коснулось и российских предприятий, пострадавших от ухудшения экономической ситуации. Правительство Петербурга принимает определенные меры поддержки таких граждан. В Смольном заявили, что людям, потерявшим работу из-за санкций, могут предоставить временные вакансии. Еще для таких граждан планируются оплачиваемые общественные работы.

«Питерец.ру» отмечает, что уровень безработицы в Петербурге составляет 2%. Он считается наиболее низким в стране. В городе делают все возможное, чтобы ситуация на рынке труда не ухудшалась. Правительство работает над тем, чтобы поддерживать бизнес и обычных граждан. Это крайне важно в столь непростых экономических условиях, в которых оказались петербуржцы.