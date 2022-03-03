Экономику будут поддерживать

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице создан оперативный штаб, который будет обеспечивать стабильность экономики и социальной сферы. Руководителем этой структуры стал Александр Беглов.

Штаб призван защищать интересы обычных граждан и представителей бизнеса. Сейчас этот вопрос очень актуален, поскольку на страну обрушился серьезный шквал санкций. В таких условиях нужно принять необходимые меры поддержки.

Премьер Мишустин заявил, что обо всех санкциях было известно заранее. Поэтому правительство подготовило ответ на заданные санкции. Сейчас эти меры начинают реализовывать на федеральном уровне.

При этом в регионах тоже необходим свой план, позволяющий поддерживать стабильность. В Петербурге как раз всерьез занялись данным вопросом. Городскую экономику необходимо поддерживать.