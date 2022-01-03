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Питерец.ру » Общество » Мусор не вывозят

Мусор не вывозят

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербуржцы жалуются на переполненные мусорные контейнеры

Новогодние праздники – хорошая возможность для отдыха. Проблема возникает, когда отдыхают даже те, кто должен работать. Например, бездействующие мусорные операторы вызывают негодование горожан. Выполнять свои обязанности эти компании не торопятся, но при этом брать плату с людей не медлят.

«Питерец.ру» отмечает, что жители Северной столицы жалуются на переполненные контейнеры с мусором. Такая ситуация образовалась по некоторым адресам. Оператор заявляет, что произошел какой-то сбой, и ситуация решается.

Но мы неглупые люди и понимаем, что мусорщики банально отдыхают. Новый год ведь, а то, что горожанам некуда выбрасывать отходы – это не проблемы операторов ТКО. В общем, год начался с традиционных проблем.

Некоторые структуры демонстрируют нежелание работать. Ну а граждане, как всегда, возмущаются. В ответ те самые структуры возмущаются, что кто-то возмущается. Как говорится, все по-старому.

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