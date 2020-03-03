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Питерец.ру » Общество » «Северная Самарка» переполнилась мусором Петербурга

«Северная Самарка» переполнилась мусором Петербурга

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Опубликовал: demidov
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Фото:
vk.com
Активисты призывают закрыть переполненный полигон «Северная Самарка».

Более 150 жителей Ленобласти выстроились в слово SOS в рамках протестной акции за закрытие полигона «Северная Самарка». Мероприятие состоялось в первый день весны, 1 марта. Таким способом местные жители, а также петербургские дачники хотели привлечь внимание к проблеме неимоверно разросшейся горы мусора, от которой к тому же распространяется едкое зловоние. Высоченную гору отходов видно даже из города, пожаловались граждане.
На текущий момент «Северная Самарка» принимает около четверти мусора Петербурга. Всего мегаполис производит и вывозит в Ленобласть около 1,8 млн тонн отходов в год. Экологическая ситуация значительно осложнилась после закрытия крупнейшего городского полигона ТБО «Новоселки». Ранее площадка принимала около трети мусора Петербурга, но около трех лет назад по указанию губернатора была закрыта на рекультивацию.
Проблема «Новоселок» довлеет над городом не первый десяток лет. Годами на огромной территории бездумно складировались отходы, пока ситуация не стала критической. Общественность вступила в борьбу за безопасную городскую среду, и в 2017 году прием отходов был прекращен. Однако сам мусор никуда не исчез, он продолжает гнить, создавая серьезную опасность для экологии и здоровья жителей ближайших микрорайонов. Власти не торопятся обезвредить так называемую «феноловую мину», до сих пор на полигоне не возведена станция дегазации для вывода скапливающихся там свалочных газов. Кроме того, в городе по-прежнему множество стихийных свалок. Отсутствие системы масштабной переработки отходов помешало Петербургу присоединиться к федеральной мусорной реформе, которая в прошлом году началась в большинстве субъектов страны, в том числе Ленобласти.
При этом мусоропоток города устремился в ближайшие регионы, где и без того не хватает площадок для хранения и переработки отходов. Так, вышеупомянутая «Северная Самарка» уже имеет предупреждение от Роспотребнадзора. Как установили эксперты ведомства, на объекте не соблюдаются экологические и санитарно-эпидемиологические требования, а сама площадка исчерпала допустимую вместимость. В феврале полигон оштрафовали и закрыли на 90 дней. Расширить свалку тоже не дали, отклонив документацию администрации Всеволожского района. Но окончательно закрыть «Северную Самарку» смогут, только когда найдется альтернатива.
Тем не менее, местные жители намерены добиться полного закрытия свалки. Также прокуратура Ленобласти запретила региональным полигонам принимать отходы от операторов Петербурга – в области имеется свой единый оператор, имеющий на это право. При этом региональные власти готовы выделить Петербургу территории под строительство мусороперерабатывающих заводов, но только на условиях соблюдения всех современных требований эко-безопасности.

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