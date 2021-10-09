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На трассе «Скандинавия» в Ленобласти введут реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 136 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой), на путепроводе, в районе города Выборга Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с началом планово-предупредительных работ в период с 11 октября по 10 ноября 2021 года на путепроводе через железную дорогу Выборг-Житково будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном путепроводе всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения), светофорный объект.

«В рамках планово-предупредительных работ будет выполнена замена металлического деформационного шва. Работы будут производиться с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части путепровода, затем на другой» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТранСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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